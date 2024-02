Giuseppe Gerratana e Eugenie Camille Chenaux vincono la X Milia 2024

In una bellissima giornata assolata si è svolta l’ottava edizione della X Milia, gara regionale di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società, sulla distanza delle 10 miglia romane (un miglio romano m.1480) per un totale di 14.800 mt.

Alla manifestazione sportiva organizzata da LBM Sport Team si è svolta domenica 18 febbraio 2024, il segnale di partenza è stato effettuato alle ore 09:30 da via dell’ARCHIGINNASIO. Circa 1.300 gli atleti che dopo il segnale di Partenza hanno preso il via, con lo sfondo la struttura dell’Ospedale di Tor Vergata e la gigantesca Croce eretta su desiderio del Papa Giovanni Paolo II nel 2000 in occasione del raduno dei giovani, con arrivo in Via Montpellier. La gara era inserita nel calendario regionale FIDAL.

L’idea di questa corsa parte in modo semplice, ma alquanto geniale, da parte del Generale Giangiacomo Calligaris, allora Capo Ufficio DAR dello stato Maggiore dell’Esercito. La manifestazione trova subito uno spirito agonistico di alto livello ed una partecipazione di circa 8000 persone. Viene data una nuova impronta alle gare su strada con l’intuizione di misurare il percorso in “Milia Romane”. La manifestazione si svolse il 2 Maggio 2004, anche se di grandissimo successo non verrà ripetuta negli anni successivi.

Grazie al percorso bellissimo e spettacolare ha permesso alle migliaia di tifosi di veder passare i loro beniamini, lungo il circuito. Al passaggio del terzo km e del decimo chilometro, e l’arco dell’arrivo posizionato in Via Montpellier, sistemato dopo un lungo rettilineo in lieve discesa in modo da permettere ai concorrenti effettuare l’ultimo sprint e offrire al numeroso pubblico una visione perfetta degli atleti prima di ultimare la gara.

Le premiazioni si sono svolte a fine gara sulla tradizionale scalinata dell’ingresso dell’Università alla presenza della Proff. Tangreti, Manuel Onorato, Gianfranco Balsamo, il Generale Pirro, e lo speaker Antonio Sorrenti, il quale ha gestito perfettamente l’evento partenza, arrivo, premiazioni.

Ordine di arrivo: al primo posto si è classificato Giuseppe Gerratana C.S. Aeronautica Militare, con il tempo di 00:44:52 seguito da Luca Parisi Etrusca ASD (00:45:11) ). Al terzo posto si è classificato Ettore Scardecchia A.S.D. Running Evolution con il tempo di (0:48:38)

Arrivo donne: vince con largo anticipo Eugenie Camille Chenaux C.S. Aeronautica Militare con il tempo di (00:54:52) al secondo posto è arrivata Francesca Bertoni A.S. La Fratellanza 1874 tempo (00:57:29) al terzo posto si è classificata Beatrice Ondoli GSBR (00:59:53)

