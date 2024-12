Gli AcousticTrio & Drums al Valentina Hair Lab a Colli Aniene

Venerdì 13 dicembre 2024 dalle ore 9. 00 alle 20.00 presso VALENTINA HAIR LAB in Viale Ettore Franceschini 146 a Colli Aniene avrà luogo una serie di iniziative speciali pensate appositamente per rendere la giornata unica e indimenticabile: un CHRISTMAS SHINE PARTY divertente e festoso evento natalizio preparato per vivere una giorn ata nel Salone di bellezza con tante idee originali per i vostri regali natalizi!!!

Renderanno ancora più festosa la giornata, dalle 17.30 alle 19.30, gli AcousticTrio & DRUMS, Quartetto di Musicisti Professionisti, eseguiranno i brani musicali più belli dello Standard Jazz, Bossanova, e tradizionali Natalizi.

Il quartetto AcousticTrio & DRUMS è così formato:

Ennio Donato all’Oboe, alla Chitarra Daniele Marcante, al Basso Sergio Grammatico, alle Percussioni Sandro Chessa.

VALENTINA HAIR LAB è in Viale Ettore Franceschini 146 cell.: 3460931955

