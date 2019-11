Gli appuntamenti del Bibliopoint Perlasca

Ecco gli appuntamenti della settimana del Bibliopoint Perlasca di via Barelli 7 a Pietralata.

Tuttopedia 2019-2020

Anche quest’anno non poteva mancare il nostro attesissimo ciclo di incontri. Date uno sguardo al programma!

Mercoledì 4 dicembre, ore 19:30

Proiezione del film Il verdetto

Regia di Richard Eyre, con Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Anthony Calf, Jason Watkins.

Giudice dell’Alta Corte britannica, Fiona Maye è specializzata in diritto di famiglia. Diligente e persuasa di fare sempre la cosa giusta, in tribunale come nella vita, deve decidere del destino di Adam Henry, un diciassettenne testimone di Geova che rifiuta la trasfusione. Affetto da leucemia, Adam ha deciso in accordo con i genitori e la sua religione di osservare la volontà di Dio ma Fiona non ci sta. Indecisa tra il rispetto delle sue convinzioni religiose e l’obbligo di accettare il trattamento medico che potrebbe salvargli la vita, decide di incontrarlo in ospedale. Il loro incontro capovolgerà il corso delle cose e condurrà Fiona dove nemmeno lei si aspettava. .

Venerdì 6 dicembre, ore 11 – presso la Nuvola

Invito alla lettura – III serie

Venerdì 6 dicembre alle 11 sarà presentata la terza serie del programma Invito alla lettura, prodotto da Rai Cultura in convenzione con il Centro per il Libro e la Lettura e in onda su Rai Scuola. Perché ve lo diciamo? Perché, oltre a dare molti spunti interessanti riguardo alle biblioteche scolastiche, la serie è stata in parte girata proprio nel nostro Bibliopoint!