Gli appuntamenti dell’Estate Romana dal 27 giugno al 3 luglio

Settimana ricca di appuntamenti per l’Estate Romana. Fino al 30 settembre, cinema, musica, teatro, arte, libri e passeggiate in ogni Municipio della città grazie al contributo delle tante realtà risultate idonee ai due avvisi pubblici Estate Romana 2019 e Arene 2019 ma anche delle istituzioni culturali cittadine.

Qui alcuni degli appuntamenti dal 27 giugno al 3 luglio.

Il programma, in continuo aggiornamento, si trova su estateromana.comune.roma.it e su Facebook, Twitter e Instagram su @culturaaroma.

Si chiama Stupore la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell’Accademia Filarmonica Romana in programma fino al 6 luglio: un viaggio tra le arti e la musica del mondo con il contributo degli Istituti di cultura stranieri e delle realtà internazionali che animano la vita culturale della Capitale.

Dal 28 giugno arrivano le Guide Invisibili – Passeggiate sonore di e con i nuovi cittadini a cura dell’Associazione Laboratorio 53 Onlus. Fino al 15 settembre, il progetto intende creare, attraverso 14 eventi pubblici, un racconto sonoro della città di Roma dal punto di vista dei suoi cittadini migranti attraverso un sistema basato su auricolari e smartphone.

Fino all’8 settembre, appuntamento in Piazza Benedetto Brin con Arena Garbatella, l’arena cinematografica estiva a cura di Olivud srl. Sullo schermo, i film più rappresentativi delle ultime due stagioni, con un’attenzione particolare riservata alla commedia italiana, alle opere segnalate al David di Donatello e vincitrici di autorevoli premi cinematografici internazionali, nonché ai giovani registi emergenti. Non mancheranno incontri e dibattiti con registi, attori e tecnici dello spettacolo.

Dal 28 giugno al 2 settembre, a Villa Lazzaroni torna Parco del Cinema, a cura dell’Associazione Culturale Arene Diverse. Tanti i film in programmazione ma anche incontri con attori, registi ed esperti dell’ambito cinematografico. Spazio sarà dato anche al pubblico che potrà interagire con gli ospiti della rassegna.

Ultimo appuntamento, mercoledì 3 luglio, con la Festa per la Cultura a cura dell’Associazione culturale Controchiave. Nell’ambito delle celebrazioni e delle iniziative promosse da Roma Capitale in memoria dei 170 anni della Repubblica Romana del 1849, il Mausoleo Ossario Garibaldino ospiterà lo spettacolo teatrale con musica dal vivo La Romana Repubblica – Quanno er popolo diventò sovrano.

Si tiene fino al 15 agosto la seconda edizione di Parco Schuster a cura di Knock srl. Nel cuore di Ostiense, un ricco calendario di concerti live che vedrà alternarsi sul palco artisti del calibro diGreg and the Frigidaires, Lillo e i Vagabondi, Emilio Stella, Franco Micalizzi e molti altri.

Fino al 10 luglio è possibile prendere parte alla Call for entries de la 72° Ora: il concorso, a cura dell’Associazione culturale Le Bestevem, per giovani appassionati di cinema che sono chiamati a creare un cortometraggio in sole 72 ore. Per iscrivere la propria squadra, è sufficiente inviare una mail all’indirizzo 72esimaora@gmail.com.

Ancora, dal 1° luglio fino al 30 agosto, sarà possibile partecipare al contest poetico di Break Point Poetry – Città Poetica 2019, il progetto organizzato dall’Associazione Culturale Roma Centro Mostre. Per prendervi parte, è sufficiente collegarsi al sito www.erreciemme.net o alle pagine social della manifestazione e inviare il proprio componimento all’indirizzo bpp.cittapoetica@erreciemme.net. Il materiale selezionato sarà pubblicato sul sito di Roma Centro Mostre e parteciperà al reading poetico del 14 settembre al Parco degli Acquedotti.