Gli Incontri Letterari di ottobre 2025 della prof.ssa Loredana Mambella

Riprendono gli INCONTRI LETTERARI, tenuti dalla Prof.ssa Loredana Mambella, con il Patrocinio della Parrocchia di San Romano martire, nella omonima Biblioteca in Via delle Cave di Pietralata, 63 nel IV Municipio, per l’anno 2025-2026 .

Argomenti degli Incontri: la lettura, l’analisi e il commento della Iliade di Omero, nella traduzione di Vincenzo Monti.

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 17.00

Omero. Iliade. Libro II: Il sogno di Agamennone-Il Parlamento e la fuga dei Greci-L’intervento di Minerva.

Giovedì 9 ottobre 2025, ore 17.00

Omero. Iliade: Libro II: Il nuovo Parlamento e il discorso di Tersite-Il discorso di Ulisse-Il discorso di Nestore-Agamennone prepara la battaglia.

Giovedì 16 ottobre 2025, ore 17.00

Omero. Iliade . Libro II: Il catalogo delle navi.

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 17.00

Omero. Iliade. Libro II: Iride invita Ettore alla battaglia.

Giovedì 30 ottobre 2025, ore 17.00

Omero.Iliade. Libro II: La rassegna dei Troiani.

