Golden Gala. Allenamenti aperti al pubblico allo Stadio dei Marmi

Sono già a Roma alcune tra le oltre 150 stelle del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP e mercoledì 4 mattina proseguiranno gli arrivi dei campioni che venerdì 6 giugno accenderanno lo stadio Olimpico di Roma con una magica serata di atletica: 14 le gare in programma, 11 i campioni olimpici e 62 i medagliati tra Mondiali e Giochi.

Un parterre stratosferico che nel pomeriggio di mercoledì 4 e giovedì 5, per rifinire la preparazione all’evento, potrà allenarsi sulla pista e sulle pedane dello stadio dei Marmi, uno degli impianti sportivi più belli e affascinanti al mondo con le sue straordinarie statue marmoree.

Saranno due giorni di allenamenti, dalle ore 16 alle 19, aperti al pubblico gratuitamente per vivere un’esperienza immersiva unica nel suo genere. Ammirare i salti di Gimbo, gli scatti di Tortu, i lanci di Fabbri: grazie all’assenza di barriere dello stadio dei Marmi, al pubblico sembrerà di essere al fianco delle stelle dell’atletica mondiale durante il warm-up, tra selfie e autografi.

Nella serata del 6 giugno all’Olimpico, tappa italiana della Wanda Diamond League, è confermata la presenza di tanti azzurri tra cui Gianmarco Tamberi, Mattia Furlani, Nadia Battocletti, Filippo Tortu, Leonardo Fabbri, Lorenzo Simonelli, insieme ai campioni olimpici di Parigi Tentoglou (Grecia, lungo), Chebet (Kenya, 5000), Kerr (Nuova Zelanda, alto), Allman (Usa, disco), Hall (Usa, 400) e LaFond (Dominica, triplo).

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE

I biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP (venerdì 6 giugno, ore 19) si possono acquistare online su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, con prezzi tra 10 e 50 euro (più diritti di prevendita) e riduzioni per gli under 16.

Monte Mario Arrivi: 50 euro (ridotto U16: 35 euro)

Distinti Arrivi: 30 euro (ridotto U16: 25 euro)

Monte Mario Partenze: 25 euro (ridotto U16: 20 euro)

Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto U16: 10 euro)

Curve e Distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto U16: 7 euro)

