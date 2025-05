Golden Gala: Fabbri nel big match del peso co Kovacs, Walsh e Weir

È in arrivo una grande gara di peso al Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP. A un mese dall’evento del 6 giugno 2025 allo stadio Olimpico di Roma, tappa italiana della Wanda Diamond League, gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di quattro dei principali lanciatori al mondo. Torna a Roma l’azzurro campione della Diamond League Leonardo Fabbri. Presenti lo statunitense Joe Kovacs, due volte campione del mondo e tre volte medaglia d’argento alle Olimpiadi, secondo uomo di sempre con uno strabiliante 23,23; il neozelandese Tom Walsh oro mondiale indoor in carica e l’altro italiano Zane Weir.

Un quartetto sensazionale, pronto a dare battaglia per conquistare i punti che qualificano alla finale della Diamond League a Zurigo (27-28 agosto). Leonardo Fabbri ha trionfato lo scorso anno nella finale di Bruxelles, sfiorando i 23 metri con un fantastico record nazionale di 22,98 (quinto pesista di sempre). L’idolo di casa ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di Roma e cerca un’altra vittoria al Golden Gala Pietro Mennea dopo quella del 2023 a Firenze. Anche Walsh e Kovacs hanno già ottenuto un successo nella tappa italiana del principale circuito mondiale: Walsh a Firenze nel 2021, Kovacs a Roma nel 2022.

GIÀ 6 CAMPIONI OLIMPICI, ATTESA PER FURLANI E BATTOCLETTI

Sono già 6 i campioni olimpici nel cast dell’edizione n. 45: la due volte regina di Parigi Beatrice Chebet (Kenya) in gara nei 5000 con la neo-primatista d’Europa dei 5 km Nadia Battocletti, il greco Miltiadis Tentoglou che nel lungo sfiderà il campione del mondo indoor Mattia Furlani, e poi Quincy Hall (Usa) nei 400, Hamish Kerr (Nuova Zelanda) nell’alto, Valarie Allman (Usa) nel disco e Thea LaFond (Dominica) nel triplo. Per un Golden Gala che promette una notte indimenticabile di atletica.

LE SPECIALITÀ

Nelle prossime settimane sarà annunciato il cast completo del Golden Gala Pietro Mennea per tutte le specialità: al maschile 100, 400, 1500, 110 ostacoli, alto, lungo, peso; al femminile 200, 1500, 5000, 400 ostacoli, asta, triplo, disco.

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE

Su TicketOne sono in vendita i biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP del 6 giugno con prezzi da 10 a 50 euro e riduzioni per gli under 16. Monte Mario Arrivi: 50 euro (ridotto U16: 35 euro). Distinti Arrivi: 30 euro (ridotto U16: 25 euro). Monte Mario Partenze: 25 euro (ridotto U16: 20 euro). Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto U16: 10 euro). Curve e distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto U16: 7 euro).

PALIO DEI COMUNI

Correre allo stadio Olimpico, tra i campioni olimpici e mondiali, respirando il clima della grande atletica. Al Golden Gala torna la maxi-staffetta 12×200 dedicata ai nati nel 2011, 2012, 2013, studenti e studentesse che frequentano le scuole medie. Le migliori 9 staffette, in base ai tempi ottenuti nelle batterie di qualificazione al via alle ore 16, saranno ammesse alla finale che si disputerà all’interno del programma ufficiale. C’è tempo fino al 19 maggio per iscrivere le squadre, inviando la modulistica richiesta all’indirizzo mail paliodeicomuni@goldengala.it.

