Golden Gala: un altro rivale per Tamberi, arriva Protsenko  

Si arricchisce di un altro saltatore da 2,40 la super sfida dell’alto al Golden Gala Pietro Mennea di giovedì 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma.

Sotto la curva sud che sarà vivacizzata da un’animazione particolare andrà in pedana anche il 31enne ucraino Andriy Protsenko, che cinque stagioni fa è entrato nell’élite mondiale degli atleti da +2,40 in Diamond League a Losanna. È un altro avversario da seguire con attenzione per tutti i candidati alla vittoria finale del concorso che inizierà alle 20.15: nella stagione indoor Protsenko ha oltrepassato l’asticella posizionata a 2,30.

Un nome di rilievo, già bronzo ai Mondiali indoor di Sopot 2014 e vicecampione europeo a Zurigo nella stessa stagione, che va ad occupare la casella lasciata vuota dal forfait del canadese campione olimpico Derek Drouin e che può dare ulteriore brio a una delle gare più attese nella serata dell’Olimpico, per la quale il campione europeo indoor e primatista italiano Gianmarco Tamberi sta preparando sorprese e un esordio all’aperto pronto a infiammare la Capitale.

Il parterre di fenomeni della specialità è completato dal terzo uomo della storia dell’alto Bohdan Bondarenko (2,42 nel 2014), campione del mondo a Mosca nel 2013, dall’australiano Brandon Starc (2,36), dal siriano bronzo mondiale di Londra Majd Eddin Ghazal (2,36), dal tedesco campione europeo Mateusz Przybylko(2,35), dal giapponese da 2,35 indoor Naoto Tobe.

GOLDEN GALA: CONFERENZA STAMPA A ROMA MERCOLEDÌ 5 GIUGNO

Si terrà mercoledì 5 giugno (ore 11), a Roma, alla vigilia del Golden Gala Pietro Mennea, la conferenza stampa con alcuni dei migliori atleti in gara e con il comitato organizzatore. L’incontro avrà luogo al centro stampa del Golden Gala, situato nel nuovo albergo ufficiale, lo Sheraton Parco De’ Medici Rome Hotel, in viale Salvatore Rebecchini 39 (building 1), a Roma. Nel corso della prima parte della conferenza stampa saranno anche consegnati i premi giornalistici FIDAL 2017-2018 dedicati alla memoria di Alfredo Berra (stampa) e Paolo Rosi (tv-radio).

Credits Foto: Colombo/FIDAL