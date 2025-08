Gordiani, incontro in Campidoglio

Un buon incontro quello di oggi, 6 agosto 2025, in Campidoglio con il tavolo istituito dopo la tragedia del 4 luglio in via dei Gordiani a cui abbiamo partecipato insieme alla costituita Rete 4 luglio a cui hanno aderito CdQ, CSA e ADS Villa Gordiani.

Presenti l’On.le Giulia Tempesta, l’assessore alle Periferie G. Battaglia, il presidente del Municipio V Mauro Caliste e collegati online Il pres. commissione ambiente on.le Giammarco Palmieri e l’on.le Tiziana Biolghini, oltre al presidente del comitato dei genitori, la dirigente dell’istituto comprensivo Balzani, Stefano Veglianti.

Relativamente alle richieste di verifica dell’aria e del terreno, al trasferimento definitivo della MCR, alle garanzie della bonifica e della messa in sicurezza anche per il futuro, dell’area di quello che è ormai l’ex distributore di Carburante e Gas e della viabilità su via Casilina/Gordiani che a breve vedrà l’apertura di un Megastore, l’On.le Tempesta ha preso l’impegno a fornire puntuali report sull’andamento dei lavori ad iniziare da quelli sull’istituto comprensivo Balzani teso a ridurre al massimo la collocazione temporanea nei plessi scolastici dei bambini frequentanti. Si vuole dare risposte certe e sicure già in occasione dell’Open day del 2026. Insomma la scuola sta lavorando per incrementare le iscrizioni e non vuole correre il rischio di perdere classi e di conseguenza docenti. Ci si rivedrà a Settembre con modalità da concordare.

