Grande giornata di sport ad Ostia Antica

Ostia Antica, per un giorno è stata culla di arti marziali e ginnastica artistica in occasione della 1ª edizione della Festa dello Sport.

Sabato 15 giugno la pista di pattinaggio della Chiesa di Sant’Aurea è stata palcoscenico di un turbinio di esibizioni di arti marziali, kcick boxing e superlativi volteggi di ginnastica artistica.

Tantissimi ragazzi e ragazze, tutti giovanissimi, e motivatissimi, accompagnati dai loro titolati istruttori, hanno estasiato il numeroso pubblico presente nella pista di pattinaggio di Sant’Aurea ad Ostia Antica, dove le arti marziali in tutte le sue discipline, hanno strappato più volte gli applausi, così come i volteggi delle piccole allieve di ginnastica artistica, che hanno mostrato una preparazione e disciplina degne di giovani campionesse olimpioniche.

Con la Festa dello Sport, organizzata dalla scuola Satori Kai, in collaborazione con il CdQ Ostia Antica-Saline, si è voluto portare lo sport ad Ostia Antica per sensibilizzare i giovani, e non solo, alla cultura dello sport, dove poter mantenere sano il corpo e la mente.

Dopo il grande successo ottenuto, la Satori Kai e il CdQ Ostia Antica-Saline, si propongono di riportare la manifestazione il prossimo anno, certi di poter incrementare le presenze di nuove scuole e di nuovi atleti ai benefici dello sport in tutte le forme e discipline.

Gaetano Di Staso, CdQ Ostia Antica-Saline