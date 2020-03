Grande regalo dall’Unesco. Accesso libero alla biblioteca digitale mondiale su internet

“L’Unesco – mi segnala il prof. Rino Caputo, (già Ordinario di Letteratura Italiana nell’Università di Roma “Tor Vergata”) – ha avuto la grande idea di dare accesso libero alla biblioteca digitale mondiale su internet.

Che regalo da parte dell’Unesco a tutta l’umanità! Soprattutto per i giovani. Incolliamo qui il link che ci è stato inviato in modo che genitori e figli possano approfittare del tempo culturalmente!

E’ già disponibile su Internet, attraverso il sito

https://www.wdl.org

Raccoglie mappe, testi, foto, registrazioni e filmati di tutti i tempi e spiega in sette lingue i gioielli e i cimeli culturali di tutte le biblioteche del pianeta.

Non solo vale la pena condividerlo, ma è un dovere etico farlo!

Queste sono le cose che vale la pena di diffondere.

Se nulla sarà più come prima facciamo che con la cultura i tempi che verranno ci trovino più preparati uniti e solidali in un mondo senza ingiustizie e con un sistema sanitario per tutti non solo per i più ricchi

Buona navigazione!

Godetevelo e ricordate: #IORESTOACASA