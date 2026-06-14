Grande successo della sfilata della stilista Agnese Pizzuti 

Con la sfilata di modelle/i della stilista Agnese Pizzuti nell’ambito della seconda serata in occasione Nei giorni 11, 12e 13, giugno 2026 si sono svolti i festeggiamenti in onore di San Barbara Evangelista nel quartiere Prenestino-Labicano.

Ai notevoli meriti organizzativi di Padre Carlo, della signora Clara, del comitato organizzatore di San Barnaba, dei volontari, ha aggiunto un tocco di classe la sfilata della stilista Agnese Pizzuti con i numerosi modelle/i scelti fra i suoi clienti che indossavano abiti bellissimi, contribuendo al successo della serata che si è svolta in un’atmosfera incantevole e senza tempo.

Le centinaia di persone presenti hanno potuto così godere un’esperienza per tutti davvero affascinante in un connubio perfetto tra arte creatività e Fede che ha offerto lustro, valorizzazione a prestigio al quartiere.

La sua boutique, con sede in via L. Bufalini 81, nota anche come Atelier di Agnese Pizzuti è un’attività nata nel 1980. In questi lunghi anni il negozio è stato anche un punto di riferimento sartoriale a Roma e un punto d’incontro di aggregazione per tutta la sua clientela e non solo.

Agnese con il suo sorriso dolce ed affascinante accoglie con gioia tutte le persone clienti e non, riuscendo a creare intorno a loro un’atmosfera amichevole, offrendo loro anche caramelle e dolcetti e relax. I clienti, seduti su una comodissima poltrona hanno modo di conversare con la signora Agnese, immergendosi in una sensazione bellissima che capita quando si è totalmente a proprio agio.

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