Grande successo delle allieve della scuola di ballo ADS Lolly Dance

Le allieve della scuola di ballo ADS Lolly Dance dal 5 al 13 luglio 2025 hanno disputato con successo i Campionati Italiani Fidesm 2025 ( federazione italiana di danza sportiva riconosciuta dal Coni) nella disciplina Freestyle e Latinstyle (Gruppo, Duo, Solo) presso la fiera di Rimini, aggiudicandosi il titolo di CAMPIONESSE ITALIANE e portando a casa tante medaglie:

quattro medaglie d’oro

due medaglie d’argento

una medaglia di bronzo

