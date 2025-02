Gravi incidenti: I residenti di Via Baffi e Via Fuggetta chiedono azioni imminenti

Un’iniziativa dimostrativa ha avuto luogo oggi 14 febbraio a Roma, in risposta a una crescente preoccupazione dei residenti delle strade di via Pasquale Baffi e via Gaetano Fuggetta, che si sentono quotidianamente esposti a rischi di sicurezza a causa dell’alta velocità dei veicoli e della scarsa protezione per i pedoni.

La manifestazione è stata accompagnata da una recente interrogazione che ha sollevato il problema e sollecitato azioni concrete.

Alla presenza di numerosi cittadini, i partecipanti hanno dato voce a una necessità urgente: il ripristino della sicurezza stradale. “Queste due strade sono caratterizzate da un traffico eccessivo e da una velocità che mette a rischio l’incolumità dei pedoni,” ha dichiarato uno dei residenti durante l’incontro.

La situazione è diventata insostenibile, come confermato dagli incidenti che si sono verificati solo nell’ultimo fine settimana. In meno di 18 ore, due gravi incidenti hanno evidenziato l’urgenza di un intervento immediato.

“La presenza di dislivelli in queste strade favorisce una velocità eccessiva che non può più essere tollerata,” hanno spiegato i manifestanti. “È imperativo che vengano installati dissuasori di velocità per ridurre il rischio di incidenti.“

Nel corso dell’incontro, è stata presentata un’interrogazione formale che delinea le richieste dei cittadini:

installazione di rallentatori di velocità, come cuscini berlinesi o dossi, riposizionamento dei cassonetti in modo da evitare ostacoli nei pressi degli incroci e attraversamenti pedonali, e un potenziamento della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale.

A sostenere la causa è intervenuto anche il dott. Vincenzo D’Angelo, rappresentante del dipartimento strade, che ha ribadito l’importanza di questi interventi.

Presenti all’incontro anche il consigliere del Municipio XI Daniele Calzetta di Forza Italia, che ha dichiarato il suo sostegno alle richieste dei residenti. “È un tema che ci sta molto a cuore. L’amministrazione deve ascoltare queste legittime preoccupazioni e agire prontamente per risolvere la situazione.”

