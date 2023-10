L’Amministrazione del V Municipio e la Asl Rm 2 Distretto 5 hanno avviato il programma “Guadagnare Salute a tutte le età, Prevenzione di stile di vita…e non solo” Il primo evento l’11 ottobre 2023 presso il Centro Sociale Anziani di Villa Gordiani , via Prenestina 351 alla presenza di tantissimi Soci.

Nelle iniziative del programma “Guadagnare la Salute a tutte le età” gli operatori della ASL Roma 2 incontrano gli iscritti dei centri anziani (APS) per affrontare alcuni dei temi più importanti riguardanti gli stili di vita salutari e fornire indicazioni per una vita in salute e un invecchiamento attivo.

Al primo evento del Centro Sociale Anziani di Villa Gordiani sono intervenuti tantissimi soci che oltre ad ascoltare aluti istituzionali di: Mauro Caliste Presidente del V Municipio, e l’Assessore delle politiche sociali Antonio De Cinti, Marco Ricci Assessore allo Sport e Commercio, il Direttore Distretto V ASL RM 2 Fabrizio Ciaralli hanno usufruito dei consigli dei professionisti sanitari e le direttive.

Consigli e direttive provengono dai Medici e infermieri che aderiscono a: UOSD Promozione della Salute. Piani di Prevenzione e Medicina dello Sport (Dottoressa Simona Livrieri) UOC Direzione di Distretto S. UOC, Coordinamento delle Attività Vaccinali; Uosd Coordinamento Screening: UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizioni (Dottoressa Giulia Cairella) UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; UOSD Professioni Sanitarie Riabilitazione; UOC Assistenza alla Persona.

In rappresentanza del Centro Sociale di Villa Gordiani, sono intervenuti il Presidente e due Collaboratori, Domenico Massaro, Giovanni Belli e Franco Ruggeri. Il Centro uno dei più importantie del Municipio, offre ai soci tanti servizi e passatempi: Ginnastica Posturale, Yoga, Scola da ballo, Corso Storia dell’Arte Corso di Educazione Finanziaria, Corso di Francese, Gioco Libero della Carte, Visite Guidate Programmate ed altro.

L’appuntamento di oggi ha raggiunto l’obbiettivo degli organizzatori, e ha visto tante persone a sottoporsiagli Screening disponibili.

A tutti i presenti è stato offerto un abbondante buffet.