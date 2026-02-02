Guasto idrico sulla Prenestina, ingresso posticipato in nidi e scuole dell’infanzia

Disagi nelle scuole del Municipio Roma V a causa del guasto idrico che da oggi sta interessando via Prenestina.

Mentre Acea ATO 2 è ancora al lavoro per il ripristino del servizio – previsto in nottata – il Municipio V ha deciso di adottare misure precauzionali per garantire la riapertura in sicurezza delle strutture educative.

Nella giornata di lunedì 2 febbraio, infatti, la mancata erogazione dell’acqua ha costretto alcune scuole dell’infanzia e nidi comunali a interrompere anticipatamente le attività.

Una decisione presa in via prudenziale, come indicato nella disposizione di servizio della Direzione Socio-Educativa del Municipio V, che ha evidenziato l’impossibilità di svolgere nel pomeriggio le necessarie operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti.

Acea ha comunicato che il guasto dovrebbe essere risolto entro la tarda serata di oggi, ma i tempi non consentono comunque di completare le procedure igienico-sanitarie prima di domani mattina.

Per questo motivo, i coordinatori pedagogici hanno stabilito di posticipare l’ingresso dei bambini alle ore 9:30 di martedì 3 febbraio 2026, così da permettere al personale incaricato di ultimare gli interventi e garantire condizioni adeguate alla ripresa delle attività educative.

Restano invece invariati gli orari di ingresso del personale municipale, che sarà regolarmente in servizio per predisporre la riapertura delle strutture.

Birago, Deledda, Giulio Cesare, I Bambini Nel Mondo, L’Albero Dei Bambini, L’Ape Birichina (infanzia), M. Romiti, Marcucci, Pisacane, Toti, Trilussa.

Beccadelli, I Bimbi dell’Arcobaleno, Il Bosco Incantato, Il Casale Dei Bambini, Il Piccolo Giardino Dei Colori, L’Albero Azzurro, L’Ape Birichina (nido), Magnolia, Pettirosso.

Il Municipio V invita le famiglie a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali in caso di ulteriori aggiornamenti legati al ripristino del servizio idrico.

