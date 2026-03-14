“Gurnèa, storia di nimici, eroi e spirdi” di Bruno Cimino

Giovedì 26 marzo 2026, alle ore 16:30, presso l’Associazione Libera (via Stamira 5, Roma), si terrà la presentazione del romanzo di Bruno Cimino “Gurnèa, storia di nimici, eroi e spirdi”, edito da Amazon.

L’opera, già pubblicata in lingua italiana, è stata tradotta in Esperanto dal professor Giorgio Denti dell’Università UPTER di Roma, con la preziosa collaborazione della professoressa Carla Zulian.

L’incontro nasce dal desiderio di mantenere viva la memoria di un affascinante periodo medievale della splendida città di Tropea e, al tempo stesso, di approfondire la conoscenza di una lingua il cui nobile intento è promuovere una comunicazione equa e condivisa, libera da logiche di predominio culturale e da interessi antisociali.

L’appuntamento con la presentazione del libro, ricca di spunti storici e letterari è giovedì 26 marzo in via Stamira 5, Roma (zona Piazza Bologna).

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