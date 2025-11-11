“I buoni non esistono” di Gianfrancesco Turano a The Forum

Giovedì 13 novembre 2025 alle 18:30 a The Forum, Piazza del Pigneto 8A presentazione del libro di Gianfrancesco Turano “I buoni non esistono” (edizioni Feltrinelli).

Moderatori della serata: Giorgio Meletti e Giorgia Furlan. Dopo l’autore si fermerà per il firma copie e, se lo si vuole, ma solo con prenotazione, ci sarà un aperitivo Calabrese.

“I buoni non esistono” è un romanzo che scava nelle radici oscure della società italiana, dove mafia, potere e ipocrisia si intrecciano in un racconto lucido e provocatorio.

Gianfrancesco Turano, giornalista dell’Espresso e scrittore, ci accompagna in un viaggio tra verità scomode e ironia tagliente.

