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I cavalli a terra, il cancello chiuso e il caldo record: così è scattato il salvataggio a Marcigliana

Agenti della Polizia Locale e caschi rossi creano una tettoia di fortuna per riparare gli animali dal sole. Prestipino: «Grazie a chi ha denunciato»

Giorgio Terra - 20 Agosto 2026

Il caldo torrido dell’agro romano, una segnalazione provvidenziale e una corsa contro il tempo per strappare due animali a un destino tragico.

È la cronaca del soccorso scattato nelle campagne di Marcigliana, all’estrema periferia nord-est della Capitale, dove la Polizia Locale di Roma Capitale – III Gruppo Nomentano è intervenuta a seguito dell’allarme lanciato da un passante che aveva notato due cavalli in gravi difficoltà, uno dei quali adagiato a terra e ormai privo di forze.

Ricevuta la chiamata, i caschi bianchi hanno coordinato l’itinerario d’emergenza contattando immediatamente il servizio veterinario della ASL competente.

Per superare gli ostacoli d’accesso alla proprietà e consentire le manovre di soccorso, è stata necessaria una speditiva richiesta formale al Pubblico Ministero di turno, che ha concesso l’autorizzazione all’ingresso forzato nell’area.

L’intervento con i Vigili del Fuoco e il parasole d’emergenza

Ottenuto il via libera della magistratura, gli agenti del III Gruppo si sono fatti strada con il supporto decisivo delle squadre dei Vigili del Fuoco, riuscendo a scardinare gli ingressi del fondo e a far accedere i medici veterinari per le terapie d’urgenza.

Mentre il personale sanitario somministrava le prime cure all’animale rimasto a terra, gli stessi caschi bianchi e i pompieri si sono rimboccati le maniche per contrastare le elevate temperature della giornata: improvvisando un riparo con teli e strutture recuperate sul posto, gli operatori hanno allestito una copertura di fortuna per proteggere i due equini dai raggio diretti del sole e scongiurare fatali colpi di calore.

L’elogio della Garante: «La tutela passa dalla responsabilità di tutti»

Sulla vicenda è intervenuta a stretto giro Patrizia Prestipino, deputata del Partito Democratico e Garante dei diritti degli animali di Roma Capitale, che ha affidato ai propri canali social un messaggio di ringraziamento e sensibilizzazione:

«Un ringraziamento alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e al personale veterinario per il lavoro svolto, così come a chi ha denunciato la situazione permettendo che l’intervento potesse partire tempestivamenteha dichiarato Prestipino —. La tutela e il benessere degli animali passano anche dalla responsabilità e dall’attenzione di tutti».

L’area resta ora sotto la lente del III Gruppo Nomentano per gli accertamenti amministrativi e penali volti ad accertare le eventuali responsabilità del proprietario o del custode del fondo.

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