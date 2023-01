I parapedonali di via Collatina 69: rossi dalla vergogna

Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere dei FD’I nel Municipio V Fabio Piattoni. Al riguardo possiamo solo aggiungere che questa sorta di vertenza portata avanti da numerosi residenti del quartiere Collatino e fatta propria fin dall’inizio della consiliatura dallo stesso consigliere. Un problema più volte discusso nelle commissioni competente, ma sempre senza nessun riscontro e questo fino alla presentazione di una Mozione poi trasformato in un OdG approvato dall’aula. Ovviamente nessun riscontro da parte della UOT e trascorsi nel silenzio altri mesi per rendere sicura ai cittadini quel tratto di via Collatina da qui la protesta dei cittadini. Una protesta pacífica ma decisamente colorata… di rosso!

Alessandro Moriconi

Roma – Singolare protesta al Collatino (Municipio 5) dei cittadini del quaritere che, con in testa il Consigliere Municipale Fabio Piattoni, hanno incartato di rosso i parapedonali di Via Collatina 69. “Solo il rosso della vergogna può spiegare questa vicenda – ha affermato Piattoni”. I parapedonali compaiono a fine Agosto 2021 (a seguito di una SCIA del 2017), durante la precedente consiliatura M5S, a delimitare un’area di proprietà privata che insiste però su un marciapiede di pubblica utilità. Tutt’ora, con il cambio di amministrazione a guida PD, i parapedonali sono ancora al loro posto, nonoatante una serie di sopralluoghi e prese d’atto. Spiega il Consigliere Piattoni: “Nonostante io abbia fornito una corposa documentazione della conclamata pubblica utilità – senza questo ledere i diritti della proprietà privata – i parapedonali sono ancora li, ad ostruire un passaggio pedonale prezioso per tutta la cittadinanza – ed in particolar modo per le carrozzine, gli anziani e i disabili – che si vede costretta a deviare il camminamento sulla piazzola di sosta della fermata dell’autobus”. Il Consiglio del Municipio nel Marzo 2022 ha inoltre apporvato un ODG (avanzato su una mozione del Piattoni) che prevedeva: “Si richiede all’Ufficio competente di accertare le condizioni per un eventuale esproprio al fine di garantire i metri strettamente necessari alla pubblica utilità. Si richiede in tempi congrui la rimozione dei parapedonali che intralciano il passaggio”. Ad oggi è tutto fermo e Il Consigliere Piattoni chiosa: “I cittadini se lo ricorderanno in campagna elettorale…”.