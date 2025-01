Il 14 gennaio cerimonia al Vittoriano, viabilità e trasporto pubblico

Martedì 14 gennaio modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico in occasione della cerimonia al Vittoriano alla presenza del Presidente della Repubblica della Slovacchia.

La cerimonia si svolgerà a partire dalle 16, ma già dalle ore 15 è prevista la chiusura temporanea di piazza Venezia, con la deviazione di 27 linee di bus.

Nello specifico, saranno deviate le linee 8, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.

