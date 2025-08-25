Il 14 settembre a San Felice Circeo torna la Corsa del Ricordo

Dopo le tappe di Roma, Catania, Grosseto ed Aversa dei mesi scorsi, subito dopo l’estate, nel mese di settembre, la Corsa del Ricordo, torna l’evento organizzato da ASI con il sostegno dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, per commemorare i massacri delle foibe e il drammatico esodo delle popolazioni italiane dai confini nord orientali che ormai copre l’intero territorio nazionale. Appuntamento per i runners in tre città italiane.

Domenica 14 settembre si correrà nel Lazio, a San Felice Circeo e in Piemonte, a Novara. In entrambe le piazze l’evento è alla terza edizione. Domenica 21 i riflettori si accenderanno su Trieste dove la manifestazione è giunta all’ 8^ edizione.

SAN FELICE CIRCEO

Per la terza volta, domenica 14 settembre si torna a correre all’ombra del promontorio del Circeo su un percorso affascinante, particolarmente gradito ai podisti, che lambisce il mare per poi attraversare le suggestive strade de borgo nel quale gli atleti potranno godere al passaggio di scorci mozzafiato di uno dei centri storici più belli d’Italia .

Lo start alle ore 10 da Piazzale Cresci dove è posto anche l’arrivo e il palco delle premiazioni. La tappa di San Felice Circeo è organizzata tecnicamente dalla Oso di Ferdinando Colloca e Salvatore Nicosia, una delle società più accreditate del podismo romano ed affiliata ad Asi.

ISCRIZIONI

€12,00 (dodici/00) fino al 31 Agosto,

€15,00 (quindici/00) fino al 12 Settembre, €18,00 (diciotto/00) entro le 9,00 del 14 Settembre. (casi eccezionali).

Per le società con più di 10 iscritti verrà consegnato un pettorale gratuito.

ONLINE: Tramite il portale ENDU Pagamento con carta di credito o bonifico bancario da effettuare all’iban riportato al termine della procedura di iscrizione. In questo caso NON sarà necessario inviare nessuna del pagamento via e-mail

OFFLINE: compilando il modulo Excel messo a disposizione dalla società organizzatrice e inviandolo in allegato unitamente alla copia del pagamento a ricordocirceo@evodata.it pagando la quota di iscrizione tramite bonifico bancario al seguente

IBAN: IT28X0623003231000015053158 intestato a a.s.d. O.S.O. Old Stars Oso

La quota di partecipazione include:

– pettorale gara;

– assistenza medica;

– chiusura del percorso al traffico veicolare ;

– ristoro all’arrivo;

pacco gara speciale composto da:

-T-shirt dedicata;

-special gadget

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.