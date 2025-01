Il 17 gennaio giornata dedicata agli animali domestici in Municipio VI

Venerdì 17 gennaio è in programma una giornata dedicata agli animali domestici nel Municipio VI.

Dalle ore 10.30 alle 13, davanti la sede municipale, si terrà una raccolta di coperte, cibo e attrezzatture per gli amici a quattro zampe.

L’iniziativa prevede anche una benedizione degli animali a cura di don Marco Santarelli.

Alla giornata parteciperà anche personale veterinario che si renderà disponibile per visite gratuite di cani e gatti. Mentre le guardie zoofile del Nogra Roma Est offriranno consigli e informazioni a tutti gli interessati.

L’iniziativa, a cura dell’assessorato per il Benessere degli animali del Municipio Roma VI delle Torri, proseguirà anche dalle 18 alle 20 in piazza Siderea.

Locandina dell’evento.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.