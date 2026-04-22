Il 25 aprile al parco Giordano Sangalli

Ecco il programma completo del 25 aprile 2026 al parco Giordano Sangalli. Per il 12° anno sarà una grande festa di comunità per celebrare la liberazione con tante attività dal mattino tra Memoria, performance, fitness, benessere, arte, musica, picnic, per un parco libero e aperto a tutte e tutti!

IL PROGRAMMA

10.00 taichi lezioni gratuite aperte a tutti con Tai Chi Pigneto | Insieme a associazione HE PING PACE con esibizione di danze e nastri colorati dalla Cina

11.00 yoga e kalaripayattu con Enrica Di Benedetto Shantalia culture and travel pratica accessibile anche ai principianti

11.00 kungfu per bambini con Sifu A. Cossu – K.T.S. M.A.N.T.I.S. Kung Fu Tang Lang del Sud

11.00 bike percorso per bambini dai 5 anni con Scuola acrobatica di mountainbike e freesby

12.30-15.30 picnic di comunità Raccolta fondi per attività educative e scolastiche degli alunni delle scuole del quartiere a cura di Comitato Genitori Deledda-Pavoni Pisacane 099 in collaborazione con Rete d’imprese Torpignattara

15-17 FILI IN LIBERTÀ Laboratorio #upcycling di arte partecipata per tutti con Albero delle Farfalle 2020 Spazio BLU

15-18 RIGENERArte Laboratorio di riciclo creativo con Accademia di Ecologia ed Arte Riarteco APS

16.00 performance di musica e pittura con MAU il musicopittore – Maurizio Fioretti

17.00 teatro “Il piccolo principe” burattini per i più piccoli con La compagnia interno 13 e Prilla

17.00 passeggiata nella #Memoria con Stefania Ficacci Tra targhe e pietre d’inciampo intorno al parco

17.00 reading di Chiara Novelli Dal rastrellamento del Quadraro alla Liberazione nelle parole di Amedeo Guidi

17.30 danzaorientale con Dumaina Jasmine e Amirat Bellydance

18.00 danze, canti, musiche, dal Bangladesh con la scuola Sanchari Sangeetayan di Sushmita Sultana

18.30 QuadraCoro

**tutto il giorno**

Gioco libero di scacchi con SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI e Pippa Chess Club I tre Fotografi di Tor Pignattara in mostra Arte stesa mostra fotografica di Andrea Salvatori Mostra fotografica dedicata al trenino di Loris Di Biagio e Carlo Faccenda.

Link evento https://fb.me/e/3HFHjdUUU

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