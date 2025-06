Il 25 giugno inaugurazione nuova piazza della Rambla

Mercoledì 25 giugno si terrà l’inaugurazione della nuova piazza della Rambla, nel Municipio IV. L’appuntamento è alle ore 17 in via delle Cave di Pietralata.

Radio Rock sarà in diretta per tutto l’evento con interviste e video. Presente anche Centrale del Latte di Roma, che offrirà i propri prodotti.

Alle ore 18 il taglio del nastro ufficiale e, a seguire, la sfilata dell’Istituto Aniene – Sistema Moda “Micol Fontana”.

L’evento inaugurale “Rambla è fashion”, organizzato dal Municipio Roma IV del presidente Massimiliano Umberti, andrà avanti fino alle ore 23. Una serata di festa per celebrare il nuovo spazio urbano insieme alla cittadinanza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.