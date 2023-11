Il 4 novembre 2023 muoViamoci in piazza nel V Municipio

Il 4 novembre 2023 dalle 10 alle 12.30 ci sarà l’iniziativa muoViamoci in piazza finanziata dal Municipio V.

“Una giornata – dichiara Marco Ricci Assessore allo Sport ed attività produttive del Municipio Roma V – che riporterà lo Sport sotto casa, abbiamo voluto fortemente questa iniziativa insieme al Presidente del Municipio Mauro Caliste per permettere ai giovani ed a tutte le fasce di età di praticare lo Sport per rilanciare tematiche significative come la socializzazione e l’importanza dello sport come strumento di prevenzione della salute psicofisica. Per questo abbiamo deciso di farlo in due piazze molto conosciute del nostro territorio Piazza Roberto Malatesta e Piazza San Felice da Cantalice (Centocelle). Si porterà la cittadinanza a conoscenza delle varie discipline sportive e ricorderemo a tutti che il fare Sport è Salute e fa risparmiare il Servizio Sanitario Regionale, inoltre è importante, in un periodo storico come questo in cui la socializzazione viene sostituita dal continuo utilizzo dei social che provoca sempre più isolamento ed emarginazione, far riscoprire la bellezza dei rapporti umani, del fare squadra e dello stare insieme nelle nostre piazze”.