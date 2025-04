Il 6 aprile torna “Il canile va in città”

Domenica 6 aprile, alle ore 10.30 in Largo 3 giugno 1849, a Villa Pamphilj, torna ‘Il canile va in città’, l’appuntamento ideato dall’Ufficio della Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale per accompagnare nelle piazze e nei parchi della città i cani dei canili, con l’obiettivo promuoverne l’adozione e di diffondere la conoscenza di questa realtà.

Anche per questo appuntamento con la sfilata dei cani di Roma, sarà possibile la microchippatura gratuita dei cani presenti in collaborazione con la Asl e con le guardie zoofile di Noorsa.

