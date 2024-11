Il 7 dicembre inaugurazione campo calcio a 5 a Cesano

Sabato 7 dicembre, alle ore 12.00, inaugurazione del nuovo campo di calcio a 5 in erba naturale dell’Asd Sporting Cesano.

L’iniziativa fa parte del progetto “Ragazzi in campo”, programma “periferiacapitale”, in collaborazione con la cooperativa Cassiavass e il supporto della fondazione Charlemagne.

L’inaugurazione sarà soprattutto un’occasione per una giornata di sport, con tutte le quattro squadre dell’Asd Sporting Cesano che giocheranno in casa.

L’evento si svolgerà presso l’oratorio S. Giovanni Bosco, via della Stazione di Cesano 402, alla presenza del presidente del Municipio XV Daniele Torquati, dell’assessora alle Politiche sociali Agnese Rollo e dei consiglieri di zona.

Clicca qui per la locandina.

