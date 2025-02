Il 7 marzo torna il Premio Roma Rose

Tutto pronto per la quarta edizione di “RomaRose – Non solo 8 marzo”. L’evento, promosso dalla Presidenza dell’Assemblea capitolina, è in programma venerdì 7 marzo, alle 17.30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

“Celebriamo il talento, l’umanità e la forza delle donne che, giorno dopo giorno, rendono il mondo un posto migliore. Un appuntamento attraverso il quale ribadiamo e rafforziamo l’impegno per promuovere concretamente la parità di genere, a partire dalle istituzioni”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Quest’anno – continua la presidente Celli – RomaRose assume un valore ancora più profondo, intrecciandosi con i valori del Giubileo 2025: pace, solidarietà e speranza. Premieremo donne che hanno lasciato un’impronta indelebile nei rispettivi ambiti, dalla cultura all’innovazione, dalla scienza all’impegno sociale e ai diritti umani. Storie di coraggio, visione e determinazione, di donne che costruiscono ponti tra le culture e promuovono il dialogo e la pace”.

A consegnare i riconoscimenti, in un simbolico passaggio di testimone, saranno alcune delle premiate delle edizioni passate.

Al loro fianco, tra gli altri, il sindaco Roberto Gualtieri, il prefetto Lamberto Giannini, il questore di Roma Roberto Massucci, oltre a rappresentanti del mondo della cultura, dello spettacolo e delle istituzioni. A condurre l’evento sarà Elenoire Casalegno.

