Il “Calcio champagne” anche nel V Municipio?

Lo sport che unisce sullo stesso campo atleti con e senza disabilità intellettive.

Video/Esibizione di Special Olympics Young Athletes Program a Roma, qui di seguito il link per che avesse voglia di vederlo.

https://www.youtube.com/watch?v=QSaUzHSJmz4

All’Oratorio di San Tommaso d’Aquino a Tor Tre Teste, nello specifico con il parroco Don Domenico Vitulli, ne abbiamo parlato lo scorso anno. Non è decollata l’idea.

L’idea la vogliamo rilanciare di nuovo con questo articolo. L’invito a raccoglierla è rivolto alla politica e ai suoi i suoi amministratori (strutture sportive e campi inutilizzati ci sono nel territorio, pullmini della scuolabus per prendere e portare i ragazzi , anche), alle scuole di ogni ordine e grado (frequentato quotidianamente da bambini e ragazzi disabili), alle associazioni locali, alle fondazioni di beneficenza, alle numerose società sportive (parecchie con storia importante alle spalle), alle parrocchie e i parroci del territorio, tanto altro ancora.

Per ultimo, ma per importanza dovrebbe essere al primo posto: “Alle punte di diamante”, che risiedono o che sono nate o che hanno vissuto nel V Municipio.

L’idea l’ha avuta ad Arezzo Francesco (Ciccio) Graziani, nativo di Subiaco: “Consentire anche ai giovani con disabilità di praticare uno sport, di giocare al calcio“. “La cosa più bella è vedere sbocciare un sorriso sul volto di questi ragazzi“.

Prima di Graziani, ci aveva pensato anche un istruttore/allenatore di calcio e un presidente della squadra locale in provincia di Arezzo, ma serviva “la punta di diamante”, serviva un campione del mondo del 1982, servivano i contatti e la pubblicità.

Qualcuno di voi ricorderà Gigi Maifredi, l’allenatore di calcio degli anni ’90 del secolo scorso, che inventò il modulo “calcio champagne”. Dalla definizione di quel modulo è nato il progetto che vuole aggiungere bollicine alla vita dei giovani con disabilità.nella provincia di Arezzo.

Progetto non solo per bambini piccoli, a far parte del gruppo, ci sono anche ragazzi di 20/22 anni. Con loro formare una squadra che possa competere nei tornei e nei campionati per diversamente abili. Partecipare, aggiunge il sito dell’Olmoponte, società della periferia aretina, al movimento internazionale “special olympics”.

Da Graziani, l’idea arriva al presidente della Figc Gravina, ed è arrivato molto materiale per allenarsi: palloni, divise, attrezzature. Dalla UEFA stanno arrivando altri aiuti.

C’è stato anche un primo contributo in denaro di qualche migliaio di euro. Obiettivo è di far allenare e giocare i ragazzi senza che pesino sulle loro famiglie.

Da Graziani, l’idea arriva all’associazionismo locale, ottenendo da una fondazione di beneficenza, la Vasco Romanelli, un pullmino per gli spostamenti della squadra e anche per prelevare e riaccompagnare i ragazzi casa per casa.

Il gruppo del “Calcio champagne” ha affrontato il suo primo torneo, a Firenze.

“È un altro calcio, ma il loro sorriso mi ripaga di tutto”, ha dichiarato Francesco Graziani.

Proviamo a far sorridere i nostri bambini e i nostri ragazzi anche nel V Municipio di Roma ?