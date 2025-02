Il campione Olimpico di marcia Abdon Pamich darà il via alla Corsa del Ricordo 2025

Sarà il campione Olimpico di marcia Abdon Pamich, a cui è intitolato il trofeo Tokyo 1964 che si svolgerà nel contesto della manifestazione, a dare lo start, insieme ai rappresentanti delle associazioni Giuliano/Dalmate, ad autorità politiche e sportive e al presidente di Asi Claudio Barbaro, alla XII edizione della Corsa del Ricordo che, domenica 9 febbraio prenderà il via, come tradizione alle ore 9.00 da via Oscar Sinigaglia nel cuore del quartiere Giuliano/Dalmata di Roma.

La tappa romana, che va in scena nella domenica precedente il 10 febbraio, è inserita nel calendario delle iniziative previste in occasione del Giorno del Ricordo istituito per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo degli italiani dal confine nord orientale, dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Corsa del Ricordo è organizzata da Asi con il fattivo contributo dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Quello di Roma è il primo appuntamento con questo evento che nel 2025 toccherà ben undici città in tutta Italia. Dopo la gara nella Capitale si correrà anche a Latina, Aversa, Grosseto, Milano, Catania, San Felice Circeo, Terni, Iglesias, Novara e Trieste, luoghi simbolo dell’esodo dove ancora vivono comunità che, passando di generazione, mantengono viva la loro identità di tradizione e di cultura. Un ideale nastro della memoria avvolgerà tutta la Penisola, da nord a sud, in tutto l’arco dell’anno, per tenere sempre viva l’attenzione sulle drammatiche vicende storiche a cui la gara si ispira.

La corsa romana dipanerà sul tradizionale percorso che attraverserà le vie del quartiere Giuliano/Dalmata prima di inoltrarsi all’interno della città militare della Cecchignola. Dieci chilometri suggestivi ed impegnativi fatti di saliscendi, capaci di regalare un’emozionante bagarre fra i migliori specialisti del running. Prevista anche una non competitiva di 3 km aperta a tutti.

Alla partenza oltre 700 runners, camminatori e marciatori provenienti da tutta Italia e delle migliori ASD del territorio, fra i quali spiccano il ventisettenne eritreo Freedom Amaniel, ormai romano di adozione, recente vincitore dell’ultima edizione della Corsa di Miguel. A contendergli il primo posto il trentaduenne marocchino Yassine Zaki.

Come ogni anno, al termine della gara e prima delle premiazioni, verrà deposta una corona di fiori davanti alla stele posta in via Oscar Sinigaglia in ricordo dell’esodo degli italiani dal confine nord-orientale.

“Sono particolarmente orgoglioso – ha dichiarato il grande Abdon Pamich, esule fiumano-di dare il via a questa corsa che da anni tiene viva la memoria su fatti dolorosi che ho vissuto sulla mia pelle e su quella della mia famiglia. Lo sport è il miglior veicolo per commemorare la nostra gente che ha sofferto per quanto avvenuto in quei tragici anni “.

ISCRIZIONI ed INFO al seguente link:

https://www.endu.net/it/events/corsa-del-ricordo/

Per coloro che decidessero di iscriversi alla gara soltanto all’ultimo momento sarà possibile acquistare il pettorale direttamente domenica mattina, fino alle 8.15, direttamente in via Oscar Sinigaglia nelle adiacenze della linea di partenza.

