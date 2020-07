Il Cinema Broadway di Centocelle si trasforma in Arena a Tor Sapienza

Il cinema Broadway di Centocelle torna a brillare, sotto le stelle. È partito sabato 4 luglio il progetto ‘Arena Broadway- Per aspera ad astra’ che fino al e fino al 13 settembre 2020 prevede una rassegna cinematografica all’aperto e non solo, negli spazi del Supreme Sporting Center in viale Giorgio Morandi, nel quartiere Tor Sapienza.

La manifestazione, nata dalla ferrea volontà dei soci dello storico cinema Broadway inaugurato nel lontano 1954 a Centocelle, scandirà l’estate di Roma Est a colpi di ciak.

Settimanalmente la programmazione verrà arricchita dai più grandi successi dell’ultima stagione cinematografica: dal pluripremiato ‘Joker’, al campione d’incassi ‘Tolo Tolo’, fino all’attesissimo ‘Favolacce’ ed alcune anteprime. A completare il programma, ci sarà la stand-up comedy.

Tra il verde dei giardini dell’impianto sportivo sorgerà, oltre allo spazio cinema, un temporary market con stand gastronomici ed accesso gratuito. L’arena, dotata dello schermo più grande dell’estate romana, è organizzata nel rispetto dei protocolli e delle misure riguardanti la sicurezza e la prevenzione da Covid-19 ex DPCM 26 Aprile 2020.

Le aree interessate saranno sanificate ad ogni proiezione e le sedute distanziate secondo i criteri di precauzione. Il costo del biglietto dell’arena e’ di 6 euro (ridotto a 5 per i bambini sotto ai 7 anni e gli over 65) e di 6,50 per chi lo acquisterà in

prevendita sul sito.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla programmazione sono disponibili su

www.cinemabroadway.com e

instagram.com/cinema.broadway .