Il Disegno come strumento per liberare la rabbia nei bambini

Un interessante e partecipato incontro si è tenuto il 20 gennaio 2025 presso la Casa della Cultura Silvio Di Francia del municipio V con la Prof. Rosalba Trabalzini, medico Psichiatra, esperta in psicoterapia CBT, per parlare del Disegno e della sua capacità per comprendere e liberare lo stato emotivo della rabbia nel bambino.

L’incontro era patrocinato dal municipio V e organizzato dalla Confimpresa World, dall’Associazione Generazioni e Futuro A.P.S. e dal giornale I Fatti.

Presente al convegno anche il presidente del Consiglio Regionale On. Antonello Aurigemma.

Il filo conduttore dell’iniziativa è stato brillantemente tenuto da Christian Belluzzo ormai anche un’ottima penna del periodico mensile I Fatti.

L’incontro ha fornito anche l’occasione alla Prof. Trabalzini per presentare i suoi due libri con cui espone il frutto delle sue più che ventennali ricerche sulla psiche dei bambini e degli adolescenti e sulla possibilità del disegno fin dalla tenera età riuscire a leggere anche attraverso mirati incontri, la predisposizione ad un carattere rabbioso, irascibile e poco avvezzo a fare gruppo e alla condivisione.

Dalla lettura di quei disegni sarà possibile – e la prof. lo ha dimostrato invitando i partecipanti a dare la propria testimonianza con un disegno – con periodici incontri anche semestrali da parte dello specialista apportare i possibili correttivi da cui il bambino e l’adolescente trarrà un sicuro beneficio.

Molte le domande da parte degli insegnanti intervenuti. Tra i presenti anche il consigliere Municipale Pietrosanti che ha pure portato i saluti del Municipio e del presidente Caliste assente per impegni istituzionali. Assenti anche il presidente della commissione Scuola/Cultura e l’assessore Fannunza.

Presenti anche diverse associazioni del territorio tra cui Sara Giustiniani della Rete imprese Collatino.

