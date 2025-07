“Il Divo” a “Schermi di Piombo” a Eur Social Park

Un percorso a spasso nella storia, per non dimenticare la memoria di un paese, con la speranza che il passato possa illuminare il futuro, soprattutto le menti delle giovani generazioni.

Questa la mission della rassegna “Schermi di Piombo” , ideata da Leonardo Scuderi ed ospitata presso lo spazio Eur Social Park, che prosegue, di settimana in settimana, le sue proiezioni di pellicole di successo precedute da un talk con protagonisti ed esperti di quei decenni cruciali per l’Italia degli anni ’70 e ’80. Una platea sempre gremita che ogni martedì registra proprio la presenza di tantissimi giovani, studenti e curiosi, interessati alle tematiche esposte nel corso dei vari dibattiti ed approfondimenti.

Ed è grande l’attesa per la proiezione di martedì 8 luglio, che vedrà sullo schermo il film di Paolo Sorrentino “Il Divo”, dedicato alla vita di Giulio Andreotti, Una figura chiave della politica italiana per decenni che segna l’inizio del processo di Palermo per collusioni mafiose. A discutere del politico e del suo impatto sulla nazione, nel salotto condotto dalla giornalista d’inchiesta Angela Camuso, ci saranno, tra gli altri: Michele Placido, Enrica Bonaccorti e Marco Travaglio.

La kermesse, che si concluderà il 22 luglio e che è vanta il patrocinio del Comune di Roma, la collaborazione di Eur Spa insieme al media partner Eur District Municipio IX, ha deciso di lanciare una sfida per utilizzare il grande schermo non solo come motivo di intrattenimento, ma anche come potente mezzo utile a produrre riflessioni e stimolare le coscienze.

Ingresso gratuito dalle 19:00 alle 0:00, viale di Val Fiorita (c/o Eur/Magliana). Per info e prenotazioni consultare www.eursocialpark.it

