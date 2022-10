Il Festival del Cinema di Roma torna accessibile

A tre giorni dall’inizio della XVII edizione della Festival del Cinema di Roma arriva nella sede dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Roma la bella notizia, “Dopo tanti anni” – ci dice il presidente Giuliano Frittelli – “tornano nella rassegna i film audiodescritti, grazie al lavoro svolto in collaborazione con la Commissione Cultura di Roma Capitale e allo Staff di Artis Project”.

Ma non finisce qui, infatti è stata preparata una mozione che sarà votata dall’Assemblea Capitolina ed impegnerà la Giunta, affinché per il Festival del Cinema di Roma e per l’Estate Romana sia prevista nei bandi l’accessibilità dei contenuti.

Ed ecco i film audiodescritti e sottotitolati al Festival del Cinema di Roma:

Kill me if you can

Il maledetto

75 – Biennale Ronconi Venezia

La ragazza ha volato

Er gol de turone era bono

Il colibri

L’ombra di caravaggio

L’estate di joe, liz e richard

Morte di un matematico napoletano

I nostri ieri

Guerra tra poveri (cortometraggio)

Tutte le notizie sul festival qui: https://www.romacinemafest.it/it/