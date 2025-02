Il Fiamma riapre i battenti: il primo multisala di Roma pronto a una nuova era

Si riaccendono le luci sul Cinema Fiamma. Dopo sette anni di chiusura, la storica multisala romana è pronta a rinascere con un nuovo volto: non solo proiezioni, ma anche uno spazio multifunzionale dedicato alla cultura e alla creatività.

A guidare il progetto di rilancio saranno Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, già noti per il loro impegno con l’associazione culturale PlaytownRoma, attiva da oltre vent’anni nella promozione del cinema e dell’audiovisivo.

Il celebre cinema di via Leonida Bissolati, che ha ospitato anteprime leggendarie come La Dolce Vita nel 1960 e 8 ½ nel 1963, cambia pelle grazie all’acquisizione da parte del gruppo Caroli, dell’imprenditore Floriano Caroli, da sempre vicino al mondo dell’arte e dello spettacolo.

Un nuovo Fiamma: tra memoria e innovazione

I dettagli del piano di riapertura verranno svelati nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: il nuovo Fiamma non sarà una semplice sala cinematografica, bensì un vero e proprio hub culturale, capace di coniugare la tradizione del primo multisala della Capitale con una visione moderna e inclusiva.

“Il Fiamma rinasce per essere un cinema aperto a tutti. Un gruppo di imprenditori lungimiranti ha creduto con noi nel potere della cultura come leva fondamentale per la rinascita del centro storico di Roma e dell’intera città“, dichiarano Bettini e Giannelli. “Siamo pronti a collaborare con tutte le istituzioni, dal Comune alla Regione fino al Ministero della Cultura, per valorizzare le sale cinematografiche come motore creativo e presidio sociale“.

Un segnale di speranza per le sale di Roma

La notizia arriva in un momento di forte incertezza per il settore cinematografico della Capitale, dopo le recenti polemiche sulla vendita all’asta di nove storiche sale, tra cui l’Adriano e l’Atlantic, due delle ultime 41 ancora attive in città. Per questo, il progetto del nuovo Fiamma viene accolto con entusiasmo dall’amministrazione capitolina.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha commentato l’operazione come una “splendida notizia“, mentre l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio ha elogiato la scelta degli imprenditori come “un atto coraggioso in controtendenza rispetto alla crisi del settore“.

Anche l’assessore ai Grandi Eventi, Moda e Turismo Alessandro Onorato ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Che questa rinascita sia d’ispirazione per restituire alla città altre sale storiche“.

Un plauso è arrivato anche dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Mario Ciarla, dalla consigliera capitolina Antonella Melito e dall’incaricato per le Politiche Giovanili Lorenzo Marinone, tutti concordi nel vedere il nuovo Fiamma come un simbolo di rinascita per l’intero comparto culturale.

Dopo anni di buio, il Fiamma torna a illuminare Roma. Il cinema non è morto, anzi: è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

