Il futuro dell’ex Mercato di Tor Sapienza si preannuncia sicuro e roseo

Da montagne di rifiuti di ogni genere, banchi ridotti ad ammassi di lamiere arrugginite, soli 3/4 banchi aperti che con enormi sacrifici aspettano con ansia che il progetto del nuovo mercato su via di Tor Sapienza si completi e possa essere riaperto alla clientela, più moderno e accogliente… ad una operazione di bonifica e recupero degli spazi ad opera di una Associazione con finalità Sociali che definire unica è a dir poco riduttivo.

Cibo a costo zero:

L’Associazione “Cibo a costo zero” è una realtà che ormai da anni distribuisce pacchi alimentari a famiglie in difficoltà.

Tra i fondatori dell’associazione c’è Francesco D’Agapito che con i suoi amici, i suoi stessi famigliari e tanti volontari sono riusciti nel drammatico periodo del Covid19 a trovare prodotti alimentari, tutto frutto di donazioni anche da parte di primarie industrie alimentari, arrivando a distribuire oltre mille pacchi alimentari al mese.

Questo progetto è ormai stabile e riesce a ridare un po’ di serenità e sorriso a centinaia di famiglie.

Uno dei grossi problemi dell’associazione Cibo a Costo Zero è stato sempre quello della sede, un po’ qua e un po’ là e questo grazie anche alla generosità di tanti amici che hanno creduto e credono in questo laico progetto.

Cambi di sede che purtroppo non danno un futuro certo e soprattutto una ulteriore crescita al progetto e questo con l’aumento esponenziale della povertà è una eventualità che stanno provando in tutti i modi a superare. Ed ecco che da qualche mese l’associazione con tanti volontari al seguito si sono messi a lavorare, ripulendo da tonnellate di rifiuti di ogni genere quanto era rimasto di quello che è ormai l’ex Mercato rionale di Tor Sapienza in via di Giorgio Perlasca.

Dopo mesi di lavoro e manutenzioni anche costose, come il ripristino dell’illuminazione, tutta rigorosamente a Led, l’eliminazione di lamiere arrugginite, l’eliminazione di perdite d’acqua e la messa in sicurezza delle basi su cui c’erano dei vecchi box, l’area torna ad essere utilizzabile per accogliere iniziative in un contesto Morandi/De Chirico/Tor Sapienza e la prima potrebbe essere quella di un Mercatino Natalizio.

Mercatino Natalizio:

Un evento atteso nel quadrante Morandi/Tor Sapienza e che sarà un riscatto dopo anni di abbandono e questo, dice D’Agapito, grazie anche al determinante aiuto ricevuto dalla Giunta Municipale e dal presidente Mauro Caliste.

Siamo alle battute finali per far partire il Mercatino e già oltre ad un luogo accogliente, sicuro e illuminato possiamo offrire la realizzazione ad opera del Sig. Omero Lauri un bellissimo presepio.

I lavori per il nuovo mercato rionale procedono e speriamo che tutto prosegua bene e nei tempi previsti.

Di seguito due video di come si presentava l’area (nel 2016 e nel 2021) e alcune foto fatte adesso dopo l’enorme lavoro fatto dall’associazione Cibo a Costo Zero e da tutti i volontari sostenitori.

Il video dell’area registrato nel marzo del 2016:

Il video dell’area registrato il 25 maggio 2021:

