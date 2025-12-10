Categorie: Cultura e Spettacoli Teatro
Municipi: 6 (ex 8) | Quartiere: Torre Maura
Il grande Gasby al Teatro della Cicogna
Venerdì 12 dicembre dalle ore 20,20 alle 21,30 si terrà l'ultimo evento del 2025 di Libri da palcoscenico
Venerdì 12 dicembre dalle ore 20,20 alle 21,30 si terrà l’ultimo evento del 2025 di Libri da palcoscenico: Storytelling Show al Teatro della Cicogna nell’omonima via al civico 2 a Torre Maura.
Sarà il capolavoro di Scott Fitzgerald: Il grande Gatsby.
Si potranno rivivere insieme le atmosfere della belle epoque americana.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.