Il grande Gasby al Teatro della Cicogna

Venerdì 12 dicembre dalle ore 20,20 alle 21,30 si terrà l’ultimo evento del 2025 di Libri da palcoscenico: Storytelling Show al Teatro della Cicogna nell’omonima via al civico 2 a Torre Maura.

Sarà il capolavoro di Scott Fitzgerald: Il grande Gatsby.

Si potranno rivivere insieme le atmosfere della belle epoque americana.

