Il Judo al Collatino è donna, Michela Rinaldi è bronzo ai Campionati Italiani

È ancora una ragazza a riportare a casa una medaglia ad un campionato nazionale, dopo Giada Lucia (2023), Chiara Malgioglio (2024) e Ludovica Porro (2024), il 23 marzo 2025 nella bella cornice del RDS Stadium di Genova Michela Rinaldi conquista il terzo posto al Campionato Italiano Cadetti A2, staccando il pass per la fase A1 che la vedrà di fatto fra le 13 migliori atlete italiane e disputarsi il titolo nei -48.

Una gara disputata con la massima concentrazione, trentatre le finaliste, cinque incontri vinti e ottimo anche il combattimento che l’ha rallentata ai quarti ma dal quale nei recuperi è ripartita con grande determinazione per conquistare la medaglia.

«Un risultato che ci incoraggia e che premia l’impegno di mia cugina» dice orgogliosamente Beatrice Malagodi, coach che l’ha preparata e accompagnata in gara [anche lei ex atleta di valore del Collatino N.d.R.] e, interrogata sui successi femminili aggiunge:

«stiamo facendo bene, abbiamo uno dei vivai più nutriti di Roma e tante bimbe e ragazze che stanno crescendo, ma non dimentichiamo i maschi, in questo gruppo ci sono dei ragazzi che promettono bene e sui quali ripongo grande fiducia…quello che farà la differenza per tutti, femmine o maschi, resta come sempre l’impegno».

A Michela e ai suoi insegnanti le più vive congratulazioni dalla redazione ed un grande “in bocca al lupo” per le prossime competizioni.

