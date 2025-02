Il Ministro Valditara dà il via al 32° Volley Scuola

Il torneo scolastico più partecipato d’Italia – targato FIPAV Lazio – è pronto a partire. Alla presentazione ha partecipato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Giovedì 6 febbraio 2025, si è svolta, presso il Salone d’Onore del CONI, la presentazione della Trentaduesima Edizione del Volley Scuola, il torneo scolastico più longevo e partecipato d’Italia, creato e promosso dal Comitato Regionale FIPAV Lazio. A fare gli onori di casa, come di consueto, è stata laconduttrice RAI e madrina dell’evento, Simona Rolandi. Quest’anno il campo tornerà ad essere il vero protagonista perché il 32° Volley Scuola ha fatto siglare un record storico di partecipazione con ben 227 squadre iscritte. Particolarmente toccante l’apertura della conferenza con il ricordo commosso di tutti i presenti che hanno tributato una standing ovation a Simonetta Avalle.

Tra i momenti che hanno colpito maggiormente la platea ci sono stati, inoltre, il videomessaggio di Julio Velasco, CT dello storico oro olimpico di Parigi che ha dato il suo personale in bocca al lupo ai ragazzi, ma anche le testimonianze di Luna Cicola – libero della Roma Volley e Carlo Bonifazi – Campione Italiano di Beach Volley che il Volley Scuola lo hanno vissuto in prima persona.

Da sempre considerato un modello pedagogico oltreché sportivo, il Volley Scuola ha trovato, anche per questa stagione, l’appoggio delle massime istituzioni cittadine, regionali e nazionali, al punto che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha partecipato, per la prima volta, alla conferenza di apertura

“Lo sport è fondamentale per la vostra crescita, per la vostra coronazione, per l’inclusione e per la valorizzazione dei vostri talenti” ha dichiarato il Ministro nel corso del suo intervento. “Questa iniziativa, che sarebbe auspicabile venisse estesa a tutta la nazione, è bella perché parte da uno sport di squadra. La pallavolo è lo sport dove si uniscono i valori fondamentali: la squadra, la solidarietà del gruppo, il crescere insieme e il rispetto verso l’avversario”.

“Lo sport lancia un messaggio molto forte perché non sopporta l’idea di un nemico da combattere, ma di un avversario” ha aggiunto Valditara. “Che vinca il migliore, quindi chi con impegno e talento riesce a farsi valere in una sfida fondata sulla lealtà. Lo sport valorizza l’impegno ed è per questo che è fondamentale per la vostra crescita e per combattere la dispersione scolastica perché lo sport fa sì che un ragazzo si senta apprezzato. Inoltre, c’è un’intelligenza sportiva che va valorizzata. Questa manifestazione (il Volley Scuola ndr.) mira anche all’inclusione grazie al sitting volley, una straordinaria iniziativa per coinvolgere i ragazzi con disabilità e per farli partecipi di una straordinaria bellezza formativa. Ci tenevo ad essere con voi questa mattina. Infine, lo sport è amicizia e anche uno straordinario messaggio contro il bullismo perché presuppone amicizia, solidarietà, lealtà. Esattamente il contrario del bullo, del violento, prepotente. Grazie ragazzi” ha concluso il Ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che, nel proseguo della mattinata, ha anche ricordato l’investimento record (890 milioni ndr.) che il Ministero sta affrontando per migliorare l’impiantistica sportiva scolastica.

A presenziare, in veste di Vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo e di ideatore della manifestazione, c’era anche Luciano Cecchi: “Sono contento di vedere ogni anno professori e studenti partecipare a questo torneo che vuole coinvolgere tutti i presenti all’interno dell’istituto. Noi non andiamo nelle scuole per fare selezione, ma per promuovere lo sport. La Federazione Italiana Pallavolo promuove tante iniziative e lo facciamo per educare, far vedere che nel contenitore del Volley Scuola ci sono tante iniziative per coinvolgere proprio tutti sentendosi parte della squadra. Andiamo nelle scuole, cercando di portare i valori dello sport perché crediamo che aiuti le generazioni a crescere nel modo migliore possibile. Lo sport è un veicolo per creare cittadini migliori e più attivi. È stata una soddisfazione vedere una sala tanto piena e ringrazio le istituzioni presenti perché per noi è un grande riconoscimento”.

“E’ un grande piacere aver visto la sala gremita di tanti rappresentanti perché è la dimostrazione che il Volley Scuola continua ad essere l’evento scolastico per eccellenza, l’evento sportivo che tutti accettano con grande entusiasmo” ha affermato il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Lazio, Andrea Burlandi.

“Sono particolarmente contento della presenza del Ministro Valditara che ha impreziosito e certificato la grande maturità che il torneo ha raggiunto. Il Volley Scuola è nato da un’idea dirompente, ma, soprattutto, ha dimostrato la capacità di entrare in sintonia con il mondo dei giovani. La grande forza del Volley Scuola è quella di cambiare sempre, senza snaturarsi mai” ha ribadito il Presidente del CR Lazio.

“Ringrazio tutte le istituzioni che ci sostengono, da quelle locali a quelle nazionale, passando per i partner che, ormai, sono amici che supportano sempre il Volley Scuola. Dietro Volley Scuola, poi, ci sono tante persone che ci lavorano e che seguono con passione i progetti e non posso che ringraziarli, questa edizione ha un sapore un po’ particolare per me. Ringrazio Alessandro Fidotti per il suo lavoro negli anni e Simona Rolandi che è veramente una madrina che siamo orgogliosi di avere. Grazie a tutti e buon Volley Scuola”.

Le dichiarazioni

A mostrare il proprio supporto alla Trentaduesima Edizione del Volley Scuola sono intervenute anche Autorità locali e non solo.

Stefano Bellotti , Segretario Generale FIPAV. “ credo che il Volleyb Scuola possa diventare un’opprtuniyìtà per tutta Italia. Sono anni che ne parliamo e forse è giunto il momento di esportare questo progetto così su tutto il territorio. Penso che nel prossimo quadrernio il consiglio federale si debba impegnare per far si che questa diventi un’opprtunità nazionale e che si possa arrivare a presentare un Volley Scuola nazionale . Approfitto della presenza del Ministro per lanciare un grido d’aiuto perché abbiamo bisogno di impianti sportivi e scolastici perché abbiamo bisogno di questo. Ho colto questa per porgere la nostra disponibilità e per cercare di trovare una soluzione insieme.

Svetlana Celli, Presidente Assemblea Capitolina: “Il nostro impegno è per tutti voi perché meritate un percorso di vita congruo alle vostre aspettative e alla vostra crescita. Ringrazio tutte le persone che sono qui e abbiamo voluto esserci. Mi emoziono ancora per l’oro olimpico della pallavolo, l’adrenalina di quel momento, ma soprattutto il percorso è importante. Bisogna lavorare sulla promozione della pallavolo e sulla possibilità di dare l’opportunità di giocare. Il grande lavoro di questa amministrazione insieme all’Assessore Alessandro Onorato ha permesso di riaprire il Palazzetto dello Sport e di assegnare iì voucher sportivi, per fare degli esempi. L’unione tra volley e scuola è la ricetta vincente in questo momento tecnologico che ci avvolge tutti. Meno chiusure, meno isolamenti più confronti come questi che uniscono lo sport e la scuola e che insegnano ai ragazzi valori fondamentali, che insegnano a fare squadra. Questo fa crescere molto. Grazie insegnamenti per aver portatoi ragazzi, è bello vedere questo senso di appartenenza al proprio Istituto”

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma (videomessaggio): “Questa iniziativa bellissima è arrivata a livelli incredibili. Sono felice che portiate avanti questa manifestazione, fondamentale per ragazzi e ragazzi che lo aspettano con grande attesa ed è il valore più alto dello sport di base applicato alle scuole. Sono felice che siamo riusciti a riportare le finali al Palazzetto dell Sport di Roma. Via Roma e viva la pallavolo”

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato di Città Metropolitana per Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva e Politiche della Formazione “”La Città Metropolitana di Roma Capitale, che, come ha detto il Presidente Burlandi, è l’istituzione che quotidianamente dialoga con le scuole superiori, collabora da anni con FIPAV per estendere le occasioni di crescita di uno sport di squadra fondamentale come la pallavolo. Il nostro è un impegno costante e quotidiano per restituire ai nostri ragazzi scuole sicure e spazi adeguati, nonché nuove e riqualificate aree sportive, dando non solo agli studenti ma a tutti i cittadini la possibilità di fruire di spazi sicuri, a norma, moderni e inclusivi, dove fare sport e socializzare. Abbiamo da poco approvato in Città metropolitana, e presto lo proporremo anche per Roma Capitale, il nuovo regolamento, atteso da scuole, Asd e Federazioni da più di 10 anni, che amplia e semplifica la possibilità di utilizzare gli spazi sportivi delle nostre scuole, affidandole in concessione ad associazioni sportive e del terzo settore, con la possibilità di riqualificare le attuali palestre o costruire nuovi impianti, attraverso il project financing pubblico privato. Voglio rinnovare i miei più sinceri auguri per la buona riuscita dell’evento alla FIPAV Lazio, ai ragazzi, alle ragazze e a tutto il personale scolastico coinvolto: il vostro impegno è fondamentale per la crescita della cultura sportiva tra tutte e tutti”.

Alessandro Cochi, per l’Assessorato allo Sport della Regione Lazio “Senza promozioni e senza impiantistica non si va avanti, sicuramente sono stati fatti passi in avanti e sono state raggiunte piccole vittorie nel tempo. Vorrei, come sempre, ricordare il grande lavoro di Franco Favretto e dire ai ragazzi che sono loro i protagonisti. La federazione è un bell’esempio di coesione e io sposo quanto detto, meno social e più solidarietà. Sono anni che ne parliamo e forse è giunto il momento di esportare questo progetto così bello su tutto il territorio. Penso che nel prossimo quadriennio il consiglio federale si debba impegnare per far sì che questa diventi un’opportunità nazionale e che si possa arrivare a presentare un Volley Scuola nazionale. Approfitto della presenza del Ministro per lanciare un grido d’aiuto perché abbiamo bisogno di impianti sportivi e scolastici perché abbiamo bisogno di questo. Ho colto questa occasione per porgere la nostra disponibilità e per cercare di trovare una soluzione insieme”.

Katia Meloni, FAO “Grazie a nome della FAO, è un piacere vedere tanti studenti e iniziare questo nuovo anno con FIPAV. Abbiamo una partnership tramite e grazie al Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale e per noi è importante raggiungere i ragazzi e i giovani, poter sensibilizzare gli studenti. Con FIPAV condividiamo il valore dello sport perché attraverso lo sport i ragazzi hanno maggiore consapevolezza di quanto sia importante condurre uno stile di vita sano. Tra l’altro, quest’anno, cade l’80° anniversario di fondazione della FAO. Abbiamo già lanciato tante iniziative per poter avviare una serie di attività che portano alla sensibilizzazione, proiettandoci verso le sfide del futuro per un mondo migliore, più sostenibile e libero dalla fame”.

Hanno presenziato all’evento anche: Jessyama Forlini dei MAECI e Maura Catalani dell’Ufficio Scolastico Reginale Ospite d’eccezione l’icona del volley Valerio Vermiglio, argento olimpico ad Atene e oggi Legend di Sport & Salute. La stella del Volley azzurro, 2 volte campione europeo, ha raccontato la propria esperienza e confessato che , da siciliano , avrebbe sempre voluto giocare un torneo come il Volley Scuola, prerogativa , attualmente tutta laziale.

I partner – Il 32° Volley Scuola ha ricevuto il patrocinio di: Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Sport e Salute, Regione Lazio, Ufficio Scolastico Regionale, CIP Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale. Inoltre, si rinnova partnership con la FAO e con il Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale e con la Fondazione Cristo Re.

