Il Municipio Roma V è contro lo Sport?

Ormai appare più che evidente come la politica del Municipio Roma V nei confronti della pratica sportiva e delle iniziative portate avanti da anni dalle Società Sportive presenti sul nostro territorio siano decisamente malviste e boicottate e questo senza minimamente tener conto di quanto queste abbiano avuto nel corso degli anni, siano state condivise e partecipate dal territorio .

Prima il tentativo di demolizione dello storico campo di Calcio di Villa Gordiani, che insieme ai cittadini e ai ragazzi dell’ASD Villa Gordiani abbiamo raccontato anche nella trasmissione Buongiorno Regione del Tg3. Una decisione unilaterale che non ha voluto tener conto della storia e delle proteste e di un progetto alternativo portato avanti dall’ASD Villa Gordiani anche attraverso una raccol​ta di firme tese ad ottenere una seduta di Consiglio Municipale aperto alla cittadinanza da tenere nei locali utilizzati dal Centro Anziani.

Una demolizione al momento ferma a causa della presenza di amianto e che tra l’altro farà lievitare i costi ben oltre gli 80.000€ stanziati che è sostenuta dal presidente della Commissione Sport capitolina Angelo Diario e dall’Assessore alla Cultura e allo Sport del municipio Roma V Maria Teresa Brunetti, i quali vorrebbero trasformare uno spazio vera culla dello sport popolare per decenni in una sorta di Circo Massimo della periferia romana dove far svolgere iniziative tra cui quelle di spettacolo ed intrattenimento, che tra l’altro dovrebbero ricevere un improbabile nulla osta da parte della Sovrintentenza Capitolina.

Ma non è solo il calcio popolare ad essere attaccato dalla Giunta Boccuzzi, c’è anche l’Atletica con un vero e proprio boicottaggio alla Gara “Corriamo al Collatino” che sarebbe giunta alla 13a Edizione. Una manifestazione podistica che in 12 anni ha portato decine di migliaia di atleti a darsi battaglia tra le strade municipali e che avrebbe fatto altrettanto nella gara programmata per il 3 marzo 2019, ma purtroppo nonostante il fatto che ASD Atletica Collatina avesse fatto come negli anni precedenti tutto per tempo al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie, queste non sono arrivate entro la data del 4 febbraio, data limite per l’espletamento degli impegni sia tecnici che economici necessari ad un corretto svolgimento dell’importante gara podistica.

L’annullamento della gara ha dell’incredibile visto che l’ASD Atletica Collatina si era già assicurato il Patrocinio della Regione Lazio e il 21 gennaio si era tenuta l’indispensabile Conferenza dei Servizi dove l’unico problema sollevato era quello del pagamento delle ore a straordinario per gli agenti della Polizia Locale necessari alla sicurezza degli atleti in gara.

Una Gara che salta per lungaggini burocratiche è incredibile ma ci può stare, se però andiamo a sommare a questo “inconveniente” anche quello della unilaterale decisione di cancellare la ultradecennale esperienza del calcio all’interno del Parco Villa Gordiani, sale l’indice della malizia e sembra quasi che la compagine pentastellata che quida il Municipio dalle amministrative del 2016, miri più a cancellare le positive esperienze del passato che a proporne di nuove. Volete vedere che alla fine è proprio cosi?