Il Palio delle Botti a Collepietro (AQ)

Il 13 agosto 2024 grazie alla Pro Loco di Collepietro, piccolo paese della Provincia dell’Aquila, è stata organizzata la seconda edizione del bellissimo e forse unico nel suo genere Palio delle Botti che ha riscosso molto successo con numeroso pubblico. Il Palio delle Botti oltre a rappresentare una manifestazione di natura storica , rappresenta un grande simbolo di solidarietà.

I concorrenti che hanno partecipato al Palio erano rappresentanti di altri cinque comuni limitrofi diCollepietro. Collepietro ha vinto il Palio, i ragazzi del comune di Navelli hanno conquistato il secondo posto, terzi i concorrenti del comune di Capestrano, quarti i ragazzi del comune di San Benedetto in Perilis, quinti i concorrenti di Popoli Terme e sesti quelli di Bussi sul Tirino.

Il percorso di oltre 2 km tra salite e discese, è stato molto impegnativo per i concorrenti dovendo “far ruzzolare le botti” difficilmente governabili per la loro forma. Molto divertimento invece per il pubblico, il quale posizionato in un punto strategico, individuato dagli organizzatori, hanno potuto ammirare il passaggio degli sfidanti per ben due volte

I ragazzi dei diversi paesi hanno fatto ruzzolare le loro botti in una gara di forza e di abilità in una competizione di stampo medievale. L’evento indubbiamente storico, vuole rievocare tradizioni antiche, la fine del raccolto del grano e l’imminente rvendemmia e di conseguenza la produzione del vino, con le sue botti.

All’evento era presente il Gruppo Storico de lo Certame di Popoli Terme con gli Sbandieratori e Balestrieri, capeggiati dal Presidente Vito Marini. Il Gruppo del Certame di Popoli Terme ha fatto da cornice all’evento. La manifestazione è iniziata dopo che il Presidente Vito Marini dall’alto di un pulpito ha letto l’editto emanato per l’occasione, mentre i Sbandieratori hanno dato prova della loro bravura e destrezza, centrando con facilità l’obbiettivo, e con un particolare gioco di balestre hanno chiuso la manifestazione della giornata.

Collepietro è noto anche come il paese dei centrini. A circa 850 metri dal livello del mare, non supera il numero di 200 abitanti.

Al termine della manifestazione il pubblico proveniente da vari paesi dell’Abruzzo ha gustate le specialità gastronomiche del posto, preparate dai volontari della Pro Loco di Collepietro.

