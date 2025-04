Il parco di Tor Tre Teste in abbandono

Un polmone verde come l’immenso parco di Tor Tre Teste, si trova ultimamente in condizioni non proprio ideali, a causa della poca manutenzione che viene eseguita raramente dal personale addetto.

Le foto di seguito riportate rendono pienamente la testimonianza di una certa incuria e quando l’erba supera l’altezza d’uomo, significa che qualcosa nel meccanismo della manutenzione periodica si è inceppato.

La lodevole iniziativa di piantumazione di decine e decine di nuove piantine di qualche stagione fa, non deve essere una cosa isolata da tutto il contesto perché la natura ha i suoi ritmi che vanno rispettati ,come va rispettato il numeroso popolo che frequenta il parco.

E con la primavera inoltrata da un bel po’, ci si augura di ritrovare il nostro beneamato parco in condizioni accettabili per ospitare sempre più persone anche da fuori il territorio.

