Il Sindaco Gualtieri incontra Papa Francesco

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza il sindaco Roberto Gualtieri.

“Abbiamo parlato del Giubileo e di come rendere Roma una città sempre più accogliente e solidale – ha commentato Gualtieri – mettendo al centro le persone e i loro bisogni“.

“È stato emozionante parlargli anche dei progetti di solidarietà che stiamo realizzando a Roma – ha aggiunto – in particolare di Casa Speranza, un immobile confiscato alle mafie destinato all’accoglienza di persone anziane fragili, che era uno dei doni che avevamo voluto dedicare alla sua visita in Campidoglio.

Vogliamo incrementare e rafforzare progetti come questo affinché Roma diventi sempre di più la capitale dell’accoglienza, della fratellanza e della solidarietà, dove nessuno rimanga indietro. Grazie Papa Francesco per l’incoraggiamento e l’affetto che esprime sempre per la nostra città”.

