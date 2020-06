Impegno della Regione per salvaguardia Nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo

“Siamo molto soddisfatte di poter dare la notizia che in Consiglio Regionale è stato approvato l’Ordine del giorno a nostra doppia firma, a tutela dell’esperienza del Nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo.

Il Nuovo Cinema Palazzo è una realtà nel cuore del quartiere di San Lorenzo che – dopo la chiusura e l’affidamento ad una società diversa dalla proprietà che voleva trasformare lo spazio in una sala bingo – nel corso di questi anni è divenuto un punto di riferimento e un presidio di produzione culturale di fondamentale importanza per la città di Roma.

Al suo interno sono proliferate molteplici esperienze di solidarietà, di interazione tra le persone, sviluppo di momenti di socialità attraverso eventi culturali, laboratori gratuiti per bambini e adulti, a beneficio di centinaia di persone.

La valorizzazione, il sostegno e la salvaguardia di realtà come il Nuovo Cinema Palazzo sono azioni necessarie e che vanno messe in campo, per evitare e prevenire la desertificazione di spazi culturali e di luoghi di aggregazione.

Per questo, nell’Ordine del giorno approvato, non solo impegniamo la Regione a valutare, attraverso una mappatura e in raccordo con il Comune di Roma e i Municipi, l’esistenza di spazi e di immobili da destinare a tali attività, ma anche a valutare modalità per mettere a disposizione delle istituzioni tali luoghi, con strumenti quali l’amministrazione condivisa, progetti comuni o anche l’acquisizione degli spazi, direttamente o con una permuta con altre proprietà. La città potrebbe così arricchirsi di nuove esperienze e realtà culturali”.

Così in una nota le Consigliere del Lazio Marta Bonafoni della Lista Civica Zingaretti e Marta Leonori Pd