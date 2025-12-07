In 36mila alla Acea Run Rome The Marathon 2026

Roma tra le più grandi maratone del mondo, non una casualità o un regalo e neppure una sorpresa, ma qualcosa di voluto, cercato, studiato, progettato e ovviamente, sognato e con un grande traguardo numerico conquistato. La notizia è semplice nell’insieme ma straordinariamente importante: iscrizioni già chiuse per Acea Run Rome The Marathon del prossimo 22 marzo 2026 per sold out.

A poco meno di quattro mesi dall’evento raggiunto il tutto esaurito a Roma sulla distanza di maratona da 42,195km, ora per partecipare alla grande festa nel primo giorno di primavera nella Capitale rimane da poter partecipare alle staffetta solidale AceaRun4Rome o alla stracittadina Fun Run da 5km nel giorno di vigilia sabato 21 marzo.

Saranno ben 36mila i partecipanti della Acea Run Rome The Marathon, un numero enorme, in forte crescita rispetto ai 28mila (22mila poi arrivati al traguardo) della storica 30esima edizione che si è disputata solo otto mesi fa, nel marzo 2025.

È qualcosa di straordinario, con il 70% di stranieri iscritti, Roma come sempre detta legge e dà l’avvio a un cambiamento d’epoca, dimostrando che anche in Italia nelle maratone si possono fare grandi numeri come a New York, Berlino, Londra, Valencia, Parigi.

Per Acea Run Rome The Marathon è l’ennesimo record di iscritti per una maratona italiana, il più grande evento sportivo agonistico nel nostro Paese e che proietta la maratona di Roma tra le primissime maratone del mondo. Già con 22mila atleti era la decima al mondo, ora Roma è pronta a scalare ulteriormente la classifica delle grandissime e blasonate maratone internazionali.

Roma Capitale e Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio e Italia Marathon Club hanno formato insieme un team organizzativo di altissimo livello professionale, tutti insieme con grande passione verso un credo comune, portare la maratona di Roma là dove meritava di stare, ai vertici mondiali.

Il merito dunque senz’altro di Roma, città unica al mondo, che con la sua millenaria storia e la sua grandezza e magia attrae da sempre milioni di turisti e ora anche decine di migliaia di runner, ma è anche il risultato di un amore sconfinato per questa città e della capacità messa in campo dal nuovo team organizzativo che insieme ed uniti dal 2019 hanno portato questo evento dai 7mila ai 36mila iscritti.

Sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Il sold out registrato per la prossima Maratona di Roma è il risultato della serietà e della qualità del lavoro svolto in questi anni, il frutto di programmazione e capacità organizzativa che ha saputo valorizzare al meglio le straordinarie potenzialità della nostra città. La Maratona porterà sulle nostre strade 36mila partecipanti, confermando Roma tra le capitali mondiali della corsa, offrendo ai podisti la possibilità di correre attraverso il patrimonio storico culturale più bello al mondo”.

Così Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale: “Il sold out delle iscrizioni per la maratona, a quattro mesi dall'evento, è un risultato enorme che ci rende orgogliosi e conferma quanto con Infront Italy e Corriere dello Sport – Stadio abbiamo lavorato bene negli anni: al nostro arrivo gli iscritti erano 7500, con 2500 stranieri, ora siamo a 36mila con il 70% di atleti provenienti dall’estero. Chiunque potrà ancora partecipare, registrandosi alle corse non competitive come la staffetta o la Fun Run in programma o vivendo la magia della maratona al villaggio o lungo il percorso. Siamo felici che questo sia diventato un grande evento sportivo e sociale, che vedrà oltre 60mila iscritti tra tutti gli appuntamenti e genererà nei giorni gara un impatto economico di 120 milioni di euro. Non dobbiamo accontentarci. Vogliamo rendere questa manifestazione ancora più importante e internazionale, per questo abbiamo avviato una sinergia con la Maratona di New York che darà lustro e enormi benefici alla nostra città“.

Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy ha commentato: “Come organizzazione siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto con così largo anticipo il sold out della ACEA Run Rome The Marathon, una manifestazione ormai entrata a pieno titolo tra le top 10 maratone al mondo. Un risultato straordinario, soprattutto considerando che mancano poco meno di 4 mesi al 22 marzo. Quest’anno, oltre la metà dei runner arriverà dall’estero, confermando il fascino internazionale di Roma e la forza globale del nostro evento. È una crescita che ci rende orgogliosi e che ci spinge a continuare a migliorare ogni dettaglio dell’esperienza degli atleti, degli accompagnatori e della città, nell’ottica di un’innovazione continua e di un’attenzione sempre crescente alla sostenibilità dell’evento e al suo impatto economico e sociale sulla città. 36mila maratoneti è il frutto di un lavoro di anni di decine di persone che ogni giorno hanno lavorato e di notte sognato e voluto una grande maratona a Roma. Dietro questo risultato ci sono le persone e le loro capacità”.

“Fin da subito siamo stati coraggiosi, abbiamo pensato di cambiare marcia e quasi sfacciatamente di pensare e agire come fossimo una delle tanto blasonate maratone mondiali, ci siamo subito posti grandi obiettivi, senza alcun timore – fa sapere Daniele Quinzi Direttore Marketing di Corriere dello Sport – Stadio -. Amiamo e conosciamo Roma e la sua immensità, da grandi sportivi conosciamo i runner che noi chiamiamo gladiatori. Perché per noi questi sono. Li abbiamo incontrati e cercati in giro per il mondo e in queste edizioni gli abbiamo fatto capire quante emozioni si possono vivere correndo 42 chilometri in questa città che ha monumenti, luoghi, arte, leggende, in ogni angolo del percorso che nessuna maratona al mondo può vantare. Nel 2023 qualcosa di eccezionale, le Frecce Tricolore hanno sorvolato e dato un brivido e una scossa ai maratoneti in partenza sui Fori Imperiali, primi nella storia ad una maratona. A marzo scorso il 30esimo anno con la partenza davanti al Colosseo e l’arrivo al Circo Massimo. Non ci siamo posti limiti nel pensare, agire, ideare, creare, provare a fare. E’ un risultato, grandissimo, raggiunto tutti insieme, noi organizzatori e Roma Capitale, ma ci piace pensare che questo sia anche solo un punto di partenza perché nei prossimi anni qualcosa di ancora più grande arriverà”.

Nicola Ferrante, Presidente Italia Marathon Club e direttore tecnico di gara: “Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato, da decenni gestiamo al meglio tutti gli aspetti tecnici della gara, abbiamo Roma nel cuore e vederla ora al vertice delle classifiche mondiali delle maratone in termini partecipativi è il coronamento di un sogno e il risultato di tanto lavoro. Vedere 36mila atleti al via a marzo 2026 sarà emozionante, la partenza davanti al Colosseo qualcosa di unico al mondo”.

Lorenzo Benfenati Senior Manager Infront Italy e Project Manager evento: “Come ‘allenatore’ della squadra di Acea Run Rome The Marathon, non posso che essere onorato di questo risultato. E’ il frutto di un meticoloso lavoro di un team di grandi professionisti che amano la città di Roma, hanno grande passione e abnegazione per il loro lavoro e per la corsa. Tutti hanno lavorato uniti, cooperando tra i vari reparti, un team senz’altro capace e con tanta energia che ha fatto in questi anni cose straordinarie. Siamo partiti nel 2019 da un foglio bianco, abbiamo pensato che la maratona a Roma dovesse stare là in cima alle classifiche delle maratone più belle, grandi e importanti del mondo, vicino alle Major Marathon, pensiamo di esserci riusciti. In 36mila ora hanno creduto in questa città, ora tocca a noi dare ancor più del massimo e realizzare un’edizione 2026 straordinaria che servirà a fare cose ancora più grandi per il 2027”.

