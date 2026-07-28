Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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In giro in auto con un coltello di 31 cm e una mazza da baseball: denunciato dalla Finanza. Scatta il ritiro della patente

Applicata la misura prevista dal "Decreto Sicurezza": per il conducente sospensione della guida fino a un anno

Redazione - 28 Luglio 2026

Un coltello da caccia pronto all’uso nella portiera e una mazza da baseball nascosta sotto il sedile.

È quanto hanno scoperto i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma durante un servizio straordinario di controllo economico del territorio nella zona dell’Idroscalo a Lido di Ostia, un’area considerata ad alta densità di spaccio sul litorale capitolino.

L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del II Gruppo Roma, si è sviluppata durante il fermo e l’ispezione di un’autovettura sospetta con a bordo due cittadini italiani.

La perquisizione: scattano i sequestri per le armi improprie

I dubbi dei militari hanno trovato immediata conferma nel corso della perquisizione dell’abitacolo, dove sono stati rinvenuti due pericolosi strumenti atti ad offendere:

Un coltello a lama fissa: lungo complessivamente 31 centimetri (con una lama affilata di ben 18 cm), nascosto all’interno del vano portaoggetti situato nella portiera del guidatore;

Una mazza da baseball: in legno tamburato della lunghezza di 61 centimetri, adagiata e celata direttamente sotto il sedile del conducente.

Entrambi gli oggetti sono stati posti sotto sequestro penale per violazione delle norme sul controllo delle armi e degli strumenti idonei all’offesa.

Il conducente della vettura è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Roma.

Stangata col “Decreto Sicurezza”: ritiro immediato della patente

Oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria, nei confronti del guidatore è scattato un pesante provvedimento amministrativo sul posto.

I finanzieri hanno infatti applicato le recenti disposizioni introdotte dal “Decreto Sicurezza” volte a reprimere con maggiore severità i reati da taglio e il porto illecito di armi improprie nei contesti urbani e ad alta frequentazione:

La sanzione accessoria:

I militari hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida del conducente. Il documento di guida è stato trasmesso alla Prefettura di Roma per la formale irrogazione della sospensione della patente fino ad un anno.

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