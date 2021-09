In Piazza Smart a Pietralata incontro con Latte & Coccole sul gioco nel primo anno di vita del tuo bambino

Il giovedì mattina in Piazza Smart a Pietralata (via Cave di Pietralata) Latte&Coccole propone incontri con esperti qualificati per preziosi suggerimenti teorici e pratici sul gioco nel primo anno di vita del bambino.

Gli appuntamenti sono: giovedì 30 settembre, giovedì 7 ottobre e giovedì 21 ottobre dalle 10,00 alle 11,30

È risaputo che il primo anno di vita costituisce il periodo in cui il bimbo cresce più rapidamente compiendo in breve tempo dei veri e propri passi da gigante. Sappiamo pure che, in questa fase, il gioco è essenziale per il bambino favorendo il giusto equilibrio tra le diverse aree di sviluppo, cognitiva, emotivo-relazionale e motoria.

Gli esperti qualificati dell’Associazione Latte&Coccole indicheranno quali sono i giochi più idonei da proporre al piccolo. Le mamme che interverranno potranno trovare risposte ai loro dubbi e alle tante domande che in questa fase di vita del bambino sicuramente si pongono, scambiando pure tra loro le esperienze.

Piazza Smart di Pietralata è accessibile da Via Cave di Pietralata n 69-7.

Per informazioni sulle attività che si svolgono nella Piazza: Elisabetta Di Girolamo Community Manager cell. 3665692587, per aggiornamenti sulle iniziative delle organizzazioni di quartiere nella Piazza e per iscriversi, scaricare la Planet App di quartiere, seguendo il video tutorial

https://planetsmartcity2019.sharepoint.com/:v:/g/filestolink/EWJquliHsLVMpKQpUcuzt_UB31kkQNrjSJ8saWdQ2mnKbQ

Latte & Coccole è un’Associazione di Promozione Sociale che si occupa di allattamento e sostegno alla maternità e organizza Corsi e assistenza preparto.

In caso di pioggia gli incontri sul gioco si svolgeranno nella sede dell’Associazione, in Via Cave di Pietralata n.14/D 1° piano.