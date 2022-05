In via delle Nespole Roberto non c’è più

Roberto, caro compagno di “battute” e sorrisi, spero tu abbia fatto un buon viaggio.

Ci sono rimasto davvero male questa mattina. Sono passato da Luciano Frezza per acquistare un paio di stupidaggini, ho salutato delle persone fuori del negozio, ho salutato Luciano e Mario, e ho chiesto di te e così ho saputo che della tua “partenza”, avvenuta un paio di mesi fa. Un viaggio che non avresti voluto fare mai.

In questi ultimi due mesi più volte mi è capitato di passare da via delle Nespole, camminando, correndo, andando in bici, e anche se non non ti ho incontrato, ero certo che da qualche parte tu c’eri. E non mi sono mai preoccupato, tanta era la tua gioia di vivere che non mi ha mai sfiorato l’idea che questa vita l’avevi lasciata per sempre.

“A Vecchioooo”, “A Ragazzooo”, ti chiamavo così quando passavo dalle tue parti. Trent’anni di conoscenza. Trent’anni di sorrisi, di battute, di racconti, di panini mangiati alle 9,30 circa del mattino. Avevi più anni di me, ma nell’atteggiamento fisico e mentale eri tanto più giovane. Ricordi i mancati sconti sui miei acquisti? Non era vero e ci ridevamo su.

Ti ha colpito un ictus , (termine che deriva dal latino “colpo”, ed indica la condizione che si verifica quando il flusso di sangue ossigenato destinato a una porzione del cervello viene interrotto per un qualsiasi motivo; l’inevitabile conseguenza è che, in assenza di ossigeno, le cellule cerebrali iniziano a morire già dopo pochi minuti). Spero tu non abbia sofferto.

Continuerò a passare da via delle Nespole, camminando, correndo, andando in bici, sperando nella fortuna di “incontrarti” e ricordarti sempre, caro amico Roberto.

Buona “vacanza”, “ragazzo”.