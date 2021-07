In viaggio sul bus Atac 313

Abbiamo preso per voi un autobus circolante nella periferia di Roma, per compenetrarmi con i “disagi” giornalieri, di chi usa un mezzo pubblico per andare a scuola, al lavoro o altro motivo e per riportare ai nostri lettori le mie sensazioni.

Scelgo la linea bus 313 (Longoni/Inps) che viaggia tra Torre Maura (Mc) e Longoni/Inps.

Orari della linea bus 313: operativa dalle 00:10 alle 23:23 nei giorni ogni giorno. Ha 50 fermate

Inizio il racconto da Torre Maura, perché è lì che c’è il capolinea dell’autobus 313 che mi porterà a via di Tor Sapienza, luogo del mio appuntamento. Qualcuno, tra quelli che mi conoscono, potrebbe obiettare: ma come, tu abiti a Tor Tre Teste, perché vai a Torre Maura? Alternativa, quartiere Alessandrino.

Sotto casa mia ho il 556 che mi può avvicinare al cambio di mezzo.

Penso: a che ora devo uscire di casa per arrivare in tempo all’appuntamento? Prendo il mio orologio GPS che calcola in circa 4 km il percorso lineare a piedi: Torre Maura, via di Tor Sapienza, passando per via Tobagi, via Tor Tre Teste, attraversando via Prenestina. Figurati con l’autobus 556 e 313, scuole chiuse e poco traffico, problemi di anticiparmi nei tempi non ci sono.

Per completare il percorso, col bus 313 invece ci ho messo 1 ora e 30 minuti circa!

Fermate 50, 5 i quartieri attraversati lungo le fermate: TORRE MAURA (MC),TOBAGI/GINANNI, TOBAGI/USIGNOLO, USIGNOLO CODIROSSONI, CINCIE, ALZAVOLE/CINCIE, ALZAVOLE/PARADISEE, RUDERI CASA Calda, CASA CALDA/BALESTRUCCI, BELON/CASA Calda,

BELON/CASILINA (H), TORRE SPACCATA (MC), PERESIO, ROMANISTI/CICCONETTI,

ROMANISTI/MARFORIO, ROMANISTI/GIAQUINTO, ROMANO P., ALESSANDRINO (MC), ALESSANDRINO/LAMPONI, ALESSANDRINO/Oleandri, ALESSANDRINO/Campo, ALESSANDRINO/Meli, MELI, TOGLIATTI/MELI, TOGLIATTI/PERGOLATO, ROBINIE / Togliatti, FRASSINI, CASTANI/GARDENIE,

CASTANI/GELSI, PARLATORE, COCCONI,

PRENESTINA/COCCONI, PRENESTINA/VALENTE, PRENESTINA/PRAMPOLINI,

PRENESTINA/LARICI, PRENESTINA/Manfredonia, PRENESTINA/CANDIANI, PRENESTINA/STADERINI, PRENESTINA/TOR TRE TESTE, TOR SAPIENZA/RUCELLAI

TOR SAPIENZA/JORIS, TOR SAPIENZA/MICHETTI, TOR SAPIENZA/DE CUPIS.

Quanto sei grande Roma! Ma serve un giro così altrettanto grande per una linea di autobus?

L’adulto prende il mezzo personale, il giovane è obbligato al mezzo pubblico… e quando arriva a scuola?

Abitare A si è occupata il 19 febbraio scorso dell’impostazione viabile di via Tobagi, che qui appresso potete rileggere :

Vi chiedo anche di leggere i commenti al mio articolo, che sono allegate, della sig.ra Pellegrini e del sig. Fabio che vorrebbero in conclusione: marciapiedi, piste ciclabili, percorsi brevi per gli autobus, mobilità sostenibile.

Una domanda la faccio a me stesso, la prossima volta cercherò l’alternativa all’autobus 313?